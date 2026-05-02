庆和省全力以赴推进首座核电站尽早建成投运

宁顺1号核电站建设项目的核心区域

面对项目须在5年内完工的要求，庆和省承担中央交付的重要任务，争分夺秒地开展相关工作，下定决心按照总理的指示，于2026年第二季度完成两座核电站场址的征地补偿工作。

​

由于该项目规模宏大，征地补偿范围广且影响面大，因此，尽早完善并破解机制政策方面的“瓶颈”具有关键意义，这不仅是进度的决定性基础，更是项目落地的先决条件。

​

国会常务委员会已及时调整、补充并颁布了关于补充和调整宁顺核电项目建设投资专项机制政策的第121号决议。该决议完善了关于补偿、安置的法律框架，旨在通过提高务实支持力度的方向，最大限度地保障项目区民众的合法权益。

​

本着第121号决议的精神，庆和省人民委员会加强了对各项工作的检查与监督，以疏通项目相关的阻碍。具体而言，省人民委员会已决定颁布关于在等待安置期间为民众安排临时住房及租房补贴的规定；主动拨付逾98亿越盾的征地补偿款，用于搬迁项目区内的570座坟墓。同时，开展公开透明的征收土地勘测、清点及计量工作，科学选定安置区建设位置，赢得了项目区民众的高度认同与支持。

当地领导举行会议，向民众通报关于补偿费支付的信息。图自越通社

随着障碍的消除和民众的高度共识，这为国家重点项目加快施工进度、早日竣工并迈向新的发展阶段创造了便利条件。

​

项目指导委员会已达成统一意见，并下达了宁顺1号和2号核电站项目的总体进度要求：最迟于今年6月30日全面完成征地拆迁并向业主交付净地。补偿方案须在5月31日前获批；6月1日至6月30日期间，须确保项目核心区及缓冲区民众的补偿款全部拨付到位。

​

庆和省人民委员会主席阮越雄要求，补偿、支持及安置工作必须秉持“快速推进、精细实施、严格规范”的原则，确保不造成预算流失、不产生政策牟利，并严格遵守法律规定。

​

目前，庆和省各厅局正在抓紧开展安置区和公墓区建设的相关工作，并针对项目所需的建筑材料进行专项资源勘察。

​

通过一系列紧锣密鼓的行动，可以肯定庆和省正对该项目展现出极高的政治决心。这不仅是一份责任，更是对国家首座核电站早日投产运营、增强新纪元发展信心的殷切期待。（完）