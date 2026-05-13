广治省通过国际影视渠道推介旅游形象

美国哥伦比亚广播公司电视台《60分钟》（60 Minutes）节目于越南时间3月30日上午7时（美国东部时间3月29日晚7时）播出了关于越南广治省韩松洞的专题片，产生了广泛的传播效应。



韩松洞的专题片聚焦再现了英国皇家洞穴协会多年来探索韩松洞的历程，从最初调查到深入科学研究。通过结合科学、历史和人文因素的多维手法，韩松洞的故事被全面传递给了国际观众。



据广治省文化体育旅游厅的消息，《60分钟》节目选择在韩松洞取景拍摄，对广治省乃至风芽—格邦国家公园世界自然遗产的旅游业具有特殊的媒体意义。该专题片预计将为广治省2026年的旅游促进活动提供重要推力，继续凸显韩松洞作为世界探险旅游象征的地位。



该专题片不仅止于目的地推广，还提供了有关风芽—格邦国家公园的具有科学深度和可信度的媒体资料，有助于提升国际社会对该地区生态系统、地质和保护工作的认识。



据开发韩松洞探险旅游线路的Oxalis Adventure公司领导介绍，CBS的节目产生广泛的传播效应，从3月29日至4月3日，关于韩松洞的信息在多个平台上达到了惊人的触达量，观看量约达800万次。

国际社交网记录了近100篇帖子，观看量超过3100万次，互动量逾92.2万次。国内社交网的关注度也显著上升。国内外共发表了100多篇新闻，其中多家权威国际媒体对韩松洞的独特、壮丽及差异化体验给予了高度评价。

此前，印度电影大作《SILAA》也在越南广治省取景拍摄，这是第二部在越南拍摄的宝莱坞电影。据剧组信息，该影片将在印度全国1000家影院上映，并随后在美国、越南和欧洲等国际市场公映。



此外，由维克多·武（Victor Vũ）导演执导的电影《探子坚》（Thám tử Kiên）也在广治省著名目的地和名胜古迹进行了拍摄，继续向公众推介广治省美丽形象。



凭借国内外影视作品带来的强大效应，广治省文化体育旅游厅副厅长邓东河表示，该厅同相关单位正积极开展多形式、内容丰富的媒体宣传活动，继续凸显广治省作为亚洲领先探险旅游中心及越南最具吸引力和值得体验的目的地的地位。



广治省将根据各市场需求开发旅游产品，开展精准营销活动，鼓励企业对多元化的体验产品，让风牙-格邦成为游客不可错过的目的地。（完）