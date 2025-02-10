广治省工业区和经济区吸引近200个投资项目

截至2025年2月，广治省劳保和东南两个经济区、南东河和管横（Quán Ngang）两个工业区吸引了近200个投资项目，注册总额超172.356万亿越盾。各经济区和工业区的年均营业额达10万亿越盾，向国家预算缴纳5000亿越盾，为6700人创造就业机会，人均收入达6900万越盾/年。

为促进经济发展，广治省正集中建设各工业园区和调整经济区规划。位于海陵县的广治工业区项目投资额为 2.074 万亿越盾，2023 年 12 月开工建设。预计，该项目投入运营时将为3万至4万名劳动者提供就业机会。广治工业区的主要产业包括纺织品服装业、鞋类、包装印刷、木工及家具、食品及饮料等。

另外，广治省预计2025年第一季度在赵峰县建设赵富工业区，投资总额超4.533万亿越盾，预计2030年投入运营。该工业区集中发展利用当地原材料的农林水产品加工、机械工业、建材生产等产业。永灵县西北湖舍工业区预计2025年第二季度开工建设，投资总额达9250亿越盾，为木材加工、肥料、水产品加工和电力、太阳能电池板、纺织品服装等产业提供服务。

广治省还紧急完成广治东南经济区总体建设规划及界线调整项目，以开发海港、工业、港口后勤、非关税、能源和航空港等项目。另外，完善劳保（越南广治）--丹沙湾（Densavan）跨境贸易经济区提案，并递交政府总理审议。

广治省人民委员会代主席何士同表示，该省要求各职能机关加强与企业和投资商的对话，及时化解有关各经济区和工业区投资项目实施过程中面临的困难和障碍。（完）