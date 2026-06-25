广治省原始森林发现新洞穴 钟乳石色彩斑斓

南广治特用林管理委员会6月23日表示，该洞穴位于北向化自然保护区638S片区内。考察队发现，洞口通向极为宽阔的空间，横向宽度约70米。深入洞内约200米后，洞穴分为4条大型支洞并向山体深处延伸。支洞内部分布着大量保持原始状态、形态各异的钟乳石，在手电筒照射下反射出绚丽多彩的光带，景象十分壮观。



考察队表示，洞穴更深处可能存在规模更大的钟乳石系统及浅层地下水脉。但由于缺乏专业设备，目前工作人员仅到达洞穴前段区域，尚未完成对4条支洞的全面勘察。





护林团队发现洞穴。南广治特用林管理委员会供图



新发现洞穴附近还有一个大型塌陷坑，距离位于向山乡吉支亚村的云仙洞不远。十多年前，当地曾发现一处景观优美的钟乳石系统。



南广治特用林管理委员会表示，当地特殊的地质构造使研究人员推测，该区域可能隐藏着一个规模庞大的地下喀斯特洞穴系统，各洞穴之间或存在地下连通关系。目前，管理部门正研究与洞穴专家合作，组建专业探险考察队，对洞穴结构进行测绘和深入研究，为保护工作提供科学依据，同时为未来发展生态探险旅游创造条件。



北向化自然保护区面积超过2.3万公顷，位于广治省西部，地形复杂，拥有众多高山、陡坡、狭窄山谷及密集的河流溪谷网络。





据越南自然保护与生物多样性局介绍，该保护区生态系统分布于海拔150米至1700米之间，拥有众多特有动植物物种。保护区内共有283种植物，其中59种为珍稀植物；此外还有109种哺乳动物、207种鸟类、81种爬行动物和两栖动物以及33种鱼类。





今年4月底，英越联合洞穴探险队在风芽－格榜国家公园发现26个新洞穴，完成总长13643米的测绘工作。其中，天宫洞全长4206米，被认为具有较高的科学研究价值和开发潜力；茶义洞则因瀑布直泻深渊的独特结构备受关注。（完）