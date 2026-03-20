广治省加强渔船管控 切实打击IUU捕捞

为与全国携手解除“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞“黄牌”警告，广治省同步实施多项措施，加强对渔船活动的管控。近年来，当地渔船管理工作取得了积极成效，违规捕捞情况明显减少。



目前，广治全省长度6米以上的渔船约4600艘。目前全部渔船都完成船舶登记、安全检验、运营许可等手续，并按规定安装船舶航程监视设备（VMS）。这是提升海上渔业活动管理和监督效率的重要进展。



广治边防部队日丽边防屯副屯长邓文龙中校表示，该单位正加强渔船检查监督。对于航行监控设备失联的船只，船主必须在6小时前向岸上报告，以便管理机构掌握情况并按规定处理。目前，该省全部渔船已安装航行监视设备，从而及时发现并防范违规行为。



同亥坊渔民表示，现在渔民出海前必须完成所有相关手续，确保监视设备正常运行，并按规定如实填写捕捞日志。渔民守法意识不断提高，填写捕捞日志也逐步成为常态。



除加强省内渔船管理外，广治省还主动与其他地方协调配合，对在外省作业的渔船进行管控。通过跨省协作，渔船管理实现无缝衔接。



据广治省人民委员会副主席陈海介绍，目前全省渔船在作业区域及停泊地点等方面均纳入管控范围。不仅渔船得到有效管理，未满足条件的渔船同样处于监管之中，IUU整治工作取得明显成效。



除了技术措施之外，当地还注重加强对渔民的法律宣传教育。通过举办培训班和面对面交流，帮助渔民更好了解相关规定及违规后果，从而提升守法意识。



今后，广治省将继续把加强渔船管理作为关键举措，持续开展检查监督，严肃处理违规行为；同时推进科技应用，强化跨部门、跨地区协作，全面提升渔业管理水平。



凭借一系列同步、有效的措施，广治省逐步有效与全国携手解除IUU“黄牌”警告，朝着建设负责任、可持续并深度融入国际的渔业发展目标迈进。（完）