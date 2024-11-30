广治省力争2030年成为东西经济走廊货物中转中心

广治省具有成为货物中转中心的优势，是该地区各省市之间的重要连接点；是东西经济走廊国家通往东海的门户；是与国内各地方和大湄公河次区域国家交流与发展合作的焦点；是连接北中部地区与中部地区驱动区的桥梁。

位于广治省东南部经济区海凌县海安乡的美水港码头区建设项目一期工程于今年3月底动工建设，投资总额5万亿越盾，预计2025年底建成2到4个码头；码头边缘总长1300米，宽50米，相关技术基础设施及辅助工程可供10万吨级船舶停靠。

美水港码头区正受到投资于物流、货物运输（尤其是从老挝进口煤炭，木屑出口以及为广治省东南经济区热电项目提供服务的天然气等货物）等领域的多个投资者和企业的巨大关注。据广治省计划投资厅介绍，越南和老挝通过该港口煤炭进口潜力仍然很大，未来50年可能达到5亿吨。

为了提升从老挝煤炭进口能力，广治省正在开展实施连接拉莱国际口岸和美水深水港的重要项目。

美水深水港未来还可供天然气油轮停靠，为广治省东南部经济区天然气发电中心提供服务。2022年初，设在海陵县海安乡广治省东南经济园区的海陵液化天然气（LNG）发电中心项目第一期技术组合工程动工兴建，预计将于2029年竣工并投入运营。该项目占地面积120公顷，发电总装机容量1500兆瓦，投资总额接近54万亿越盾。这是广治省为实现将广治建设成为中部地区能源中心目标而优先投资的重点项目。

2026-2036年，美水港码头区将继续开展实施二期和三期工程建设。美水港码头区项目投资总额14万亿越盾，总面积685公顷，设有10个码头，可容纳10万吨位船舶。美水港码头区将服务广治东南部沿海经济区和广治省各工业区以及从老挝、泰国东北部等经过广治省的货物。

东西经济走廊（EWEC）也与广治省由灵县越门镇越门港链接。目前，越门港每年货物吞吐量超过110万吨。越门港基础设施改建、扩建工程也正在进行中。

2018年底，广治省人民委员会批准位于肇丰县肇安乡的投资总额6400亿越盾的南越门CFG码头项目的投资主张。

广治省人民委员会代表表示，各海港建成并投入使用后将满足货物进出口需求，为引进投资做出贡献，并服务各个工业区的企业生产活动，以及东西经济走廊的货运中转等。（完）