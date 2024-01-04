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广治省到2050年将成为经济强劲发展省份
广治省力争至2030年跻身全国发展水平良好省份之列，拥有基本的经济结构，成为工业和服务业省份。广治省是北中部和中部沿海地区的综合经济中心之一，是东南亚地区后勤中心和货物中转中心，是东盟地区和湄公河次区域的交通走廊，因为独特的地理条件和区位优势，这里的民众生活得到了极大的改善和提高。
广治省力争2021~2030年阶段地区生产总值年均增长率达8.2%的目标。
对于经济结构，农业占10.5%、非农业占84.5%、减去产品补贴后产品税约5%，人均地区生产总值1.4亿至1.7亿越盾（折合人民币4.3万至5.2万元）。
到2050年，广治省成为经济强劲发展的省份，工业服务占比最大，是北中部和中部沿海地区的发展引擎之一，国防安全得到保障，民众生活温饱幸福。
*中部地区清洁能源中心
广治省核心任务是发展重点支柱产业和领域，其中，将广治省建设成为中部地区清洁能源中心，旅游业是尖端经济产业。全省建设优质高效的物流基础设施，发展先进高科技加工制造业。发展商品农业，应用高科技、先进技术农业和生态有机农业。
广治省着力保护环境，修复生态体系，保护生物多样性，开发和发挥特殊生态价值。广治省促进包容性发展，为各阶层人民有机会参与和享受发展成果创造条件，实现社会公平进步，消除饥饿和减贫，保障社会民生等。（完）