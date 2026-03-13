广治加强渔船管理 完善材料迎接欧盟委员会IUU检查

广治省正同步实施各项措施，打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞，同时准备各项条件，以迎接欧盟委员会检查团即将到来的检查。

广治省农业与环境厅称，全省共有6米及以上渔船4640艘，其中近岸渔船（6-12米）2963艘，近海渔船（12-15米）327艘，远海渔船（15米及以上）1350艘。至今，100%的渔船已登记；检验率达94.5%（尚有92艘过期）；捕捞许可证发放率达98.6%（尚有65艘未获发）；食品安全条件合格证发放率达96.4%（尚有48艘过期）。

与此同时，船舶航行监控设备的安装工作正得到坚决推进。截至目前，99% 的应安装渔船已完成设备安装，目前仅剩14艘尚未安装。监控系统已实现24小时全天候值守，旨在及时发现失去信号连接或存在侵犯外国海域风险的渔船。各职能部门持续加强对渔船进出港的管控，密切监控航行过程，并对违规行为进行及时处理。

广治省沿海各地也核查、管理120艘不具备作业条件的渔船，其中18艘已不存在，65艘可进行整改，37艘无法作业；这些船只被严格管理，条件不具备时不得出海。

2026年头两个月，全省捕捞产量约达1.59万吨，其中海洋捕捞达1.51万吨。通过渔港监控的水产品产量达4805吨，占31.7%，较2025年有所增长。

为做好迎接欧盟检查团的准备工作，广治省人民委员会已制定并颁布具体计划和指示。省农业与环境厅正协同相关单位，全面核查渔船档案及相关数据，并及时在VNFishbase、VMS和eCDT等专业管理系统上更新信息。各沿海地方也已准备好相应档案材料，安排专职干部配合检查工作，并进一步加强对捕捞活动的管控力度。

此前，3月11日，广治省人民委员会副主席黎文宝已对打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞工作的落实情况及迎接欧盟检查团的准备工作进行了实地检查。（完）