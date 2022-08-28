广平省注重发展山区社会经济

越南一直投入大量资源，制定多项计划和政策，特别是为发展少数民族地区制定各项优先政策。为满足实际需求，集中资源向贫困者、山区和少数民族同胞提供帮助，广平省将制定有关发展的决议。落实2022年至2025年共同发展经济社会，及2030年远景，广平省将注重发展地方特色文化、保障边境乡村、山区和少数民族地区秩序安全。

多年来，布泽县尚泽县卡隆村村民丁预奔走各地学习经济发展模式，从种植、养殖到各种农产品经营模式。他觉得，这是非常有效的方式，但在家乡运用时却遇到了很多困难，因为，这里缺乏生产土地。他希望广平省为山区制定各项特殊机制，为村民发展经济、脱贫致富创造适宜的民生条件。

目前，广平省共有15个山区和边境乡村，人口2.7万，主要是少数民族同胞。目前，少数民族同胞的贫困率占70%。少数民族地区基础设施落后、生产落后、零散、生产与销售发展缓慢 。山区社会经济发展落后，人均收入低。



广平省人民委员会副主席胡安丰表示，目前，在制定山区少数民族政策时，要坚持、专注、依托各地的潜力和优势，制定切实可行、切合实际的具体方案。他说： “这是一项史无前例集中资源支持山区少数民族地区经济社会发展的决议，一步步拉近山区和平原之间的距离，促进广平省快速与可持续发展”。



基于上述认识，广平省将制定2022年至2025年边境县份、少数民族地区和山区发展社会经济、保护特色文化、保障安全和秩序，及2030年远景决议。据此，到2025年，广平省力争少数民族地区贫困率每年下降3%至4%，少数民族地区10%的乡份达到新农村标准，99%的家庭用上国家电力。此外，广平省将基本解决少数民族同胞随意迁移问题，将分散在特殊用途林地和遗产核心区的少数民族农户全部搬迁。



关于发展经济，广平省向每个人分配森林管理工作，以提高森林种植的经济价值。广平省也 提出了基本解决生产用地、住宅用地、生活用水短缺的方案，为居住在森林附近的人们创造生计，保护生态。



该省还制定关于鼓励按当地潜力发展生态、文化和历史旅游，为少数民族同胞创造就业等各项政策和机制。广平省省委书记武大胜表示：“为落实有关决议，省委常委要求广平省人民委员会、各部门、机构尽快制定行动计划，制定项目，将决议内容具体化。为边境地区、山区少数民族地区的生活不断发展做出贡献”。



为发展经济社会、保护特色文化、保障安全和秩序，尤其是降低贫困户比例、稳定居民生活，广平省在制定的有关决议中，强调要发展人力资源、有效提高山区和少数民族同胞地区的各项投资项目，同时基本解决生产用地、住宅用地、生活用水短缺现象，为居民稳定生活创造便利条件。（来源：《越南之声》）