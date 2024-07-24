广平省人民对阮富仲总书记逝世表示深切哀悼

这几天，广平省男女老少都关注着阮富仲总书记的信息，人人都感到无限悲痛。



广平省宣化县进化乡乡民阮清廉：当我在社交网络上看到很多人把他们的头像换成黑白色并听说阮富仲总书记逝世时，我感到非常难过。阮总书记为越南民族做出了巨大贡献，我一直很尊敬他。



广平省洞海市居民黄青景：对我来说，阮富仲总书记是共产主义光辉的道德典范，是一位坚定、具有本领、智慧的理论家。他把毕生精力献给党和国家各项事业，为越南革新开放和社会主义建设事业作出杰出贡献。他非常亲民，看着他抱着孩子、与老百姓握手、拥抱等的画面，我非常感动。



在得知阮富仲总书记逝世的消息后，下午在村文化馆照常举行的文化、艺术和体育活动等随即停止。取而代之的是村里人聚集在村文化馆聊天并共同观看有关阮富仲总书记的视频。



此外，在党建与党整顿工作中，阮富仲总书记做出了巨大贡献，其有助于建设日益繁荣富强的越南国家。阮总书记虽然已经离我们远去了，但他的贡献永远刻在每一位越南人的心坎里。



广平省军事指挥部996团42营副政委陈明福上尉：阮富仲总书记光辉的榜样激励了越南人民军年轻一代不断努力向上、学习奋斗，并成为建国与卫国事业的先锋力量。



在对阮富仲总书记逝世表示深切哀悼的同时，广平省干部、党员和人民始终坚信，党和国家领导将继续团结一致，引领越南这艘航船稳中求进，行稳致远，正如阮总书记生前之所愿。（完）

越通社