广宁省迎来2026新年首艘邮轮

悬挂马耳他国旗的“名人极致号”（Clebrity Solstice）邮轮载有主要来自英国、美国、澳大利亚、加拿大和西班牙等地的3016名游客，于2025年12月31日10时30分靠港，预计将于2026年1月1日晚间离开下龙。该邮轮自泰国出发，离开广宁后将续程前往中国香港。



广宁省委书记管明强在欢迎仪式上强调，广宁省将努力发展成为全国领先的旅游中心之一，同时成为与区域及国际旅游合作、连接的门户。广宁旅游业正朝着绿色增长、循环经济的方向发展，打造“四季旅游”品牌。 同时，广宁省注重规划旅游发展空间，同步投资基础设施，以加强省内、跨区域、全国及国际的连接，为吸引游客尤其是国际游客奠定基础。旅游业被确定为龙头经济产业，是促进经济社会快速且可持续发展的动力，并与保护文化、历史、传统及生态系统价值以及环境保护相结合。



分享抵达下龙的感受时，来自西班牙马德里的游客阿方索·德尔加多（Alfonso Delgao）向越南人民致以新年祝福，并表示对当地的热烈欢迎印象深刻。下龙湾的绝美风光、清新空气、宜人气候，以及友好的人民和丰富的美食给他留下了难忘的回忆。他表示将参观一些旅游景点，并期待有机会再次访问越南。



悬挂马耳他国旗的“名人极致号”。图自越通社

2025年，广宁共接待邮轮60余艘次，国际游客超过9万人次。全省游客接待量超过2100万人次，超额完成目标，其中包括国际游客450万人次；得益于系列刺激措施、新型旅游产品及众多文化、体育、美食活动，旅游收入预计达57至58万亿越南盾。

2026年，广宁预计将接待邮轮70余艘次，国际游客超过10万人次，力争游客接待量达2200万人次，其中包括国际游客520万人次，旅游收入约65万亿越南盾。

为实现此目标，广宁省将继续加强旅游推广宣传，拓展市场，深化国际合作，吸引高品质、绿色可持续的旅游项目投资；拓展航线网络，开发海上旅游线路，并举办大型活动; 支持投资者加快推进并尽快完善一批高质量旅游服务项目，其中包括：云屯Monbay高端旅游度假娱乐综合体、高尔夫球场及居住区项目，以及云屯经济区高端综合旅游服务区项目等。（完）