广宁省迎来今年邮轮旅游季首趟北海—下龙国际邮轮

这是2025年邮轮旅游季北海（中国）—下龙（越南）国际航线的首航。预计从2025年11月开始，该航线将定期每周运营3班，拓展参观和体验行程，预计将吸引更多游客。



此前，11月13日，下龙国际客运港还迎来了搭载2800名来自欧洲和美洲的游客的“Celebrity”邮轮（曼塔籍）。豪华邮轮“Blue Dream Melody”和“Celebrity”同时停靠下龙国际客运港，形成美丽景观，吸引年轻游客沿着下龙海岸打卡拍照。



按照计划，“Blue Dream Melody”号邮轮的游客抵达广宁后将参加下龙湾观光、下龙—白斋城市观光等活动。预计在2025—2026年邮轮旅游季（2025年10月至2026年4月）期间，将有9趟北海—下龙旅游航次把游客带到广宁省。



“Blue Dream Melody”号邮轮。图自越通社

自年初至2025年10月底，下龙国际客运港已接待44艘国际邮轮，游客总量达56647人次，同比增加9%。游客主要来自欧洲、美国和中国，显示出高端邮轮旅游板块的强劲复苏势头。连续迎来大型国际邮轮靠港，充分证明经由海路入境越南的国际游客数量正在明显回升。作为世界遗产与自然奇观的下龙湾正强势重返区域旅游版图，巩固其作为连接世界与越南遗产的门户地位。



预计在11月份，下龙国际客运港将迎来10艘国际邮轮。到年底，累计将有23艘邮轮靠港，搭载乘客约3.2万人次，使2025年国际邮轮游客总数提升至近9万人次。在2025年剩下的两个月中，广宁省旅游业力争吸引游客约277万人次，实现旅游收入86380亿越盾，从而完成全年接待游客量2120万人次和实现旅游营业收入58万亿越盾的目标。（完）