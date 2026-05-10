广宁省转向深度吸引外资 努力突破30亿美元大关

凭借今年前4个月释放的积极信号以及从广度吸引外资转向深度吸引外资的战略，广宁省正信心十足地实现2026年吸引外商直接投资（FDI）超过30亿美元的目标，为该省提前建设成为中央直辖市做出重要贡献。



根据经济社会形势报告，今年前4个月，广宁省吸引FDI资金达2.22亿多美元。其中，新获批投资项目10个，投资总额超1.25亿多美元；另有8个项目办理增资手续，追加资金达9672万美元。截至目前，全省共有来自全球20个国家和地区的有效FDI项目237个，注册资本总额近160亿美元；其中实际到位资金近100亿美元，占比约63%。

这一结果继续巩固了广宁省在吸引外资方面位居全国领先地区之列的地位。2025年，该省吸引外资约达10亿美元，稳居全国前十。



目前，广宁省引进FDI资金的亮点在于资金质量出现显著变化。该省转向筛选高科技、高附加值、环境友好型的项目。



目前，加工制造业在招商引资方面继续发挥“磁石”效应，以152个项目和82.8亿美元的注册资本总额占全省外资总额的近52%。晶科能源（Jinko Solar）、富士康（Foxconn）和光宝科技（Lite-On）等跨国集团的入驻，助力形成了现代化的产业链，为当地工业化进程奠定了坚实基础。



FDI部门不仅在项目数量上有所增长，而且已成为广宁省经济的重要支柱之一。仅2021-2025年阶段，FDI部门贡献了近17万亿越盾，较上一阶段增长21.9%。



此外，FDI企业在全省进出口总额中发挥主导作用，占80%以上。截至2025年底，FDI项目为5万人创造了就业机会，月均收入达940万越盾。



广安AMATA工业区。图自越通社

广宁省经济区管理委员会主任张孟雄表示，下一阶段吸引FDI的核心不仅是“引资”，更是吸引科技、管理和附加值。在2026年及未来几年，广宁省将继续完善各工业区、经济区的交通及水电基础设施。2026年的最高目标是吸引超过30亿美元FDI资金，为经济增长注入强劲动力。



为实现上述目标，广宁省将同步采取多项措施，化解企业和投资者面临的困难，营造透明、具吸引力且稳定的投资环境，主动接触跨国集团和战略投资者，寻求吸引新投资者和新技术的机遇。同时，提升高素质人力资源水平，加强职业培训学校与FDI企业的对接，以即时供应熟练劳动力。



近期，越共中央政治局于2026年4月7日发布关于成立中央直辖市广宁市的第20-KL/TW号结论。



提高吸引FDI的质量不仅是一个经济目标，也是广宁省完善各项行政指标，提前建设成为中央直辖市的关键“杠杆”。



广宁省成为中央直辖市将带来特殊的管理机制，助力广宁省释放资源，持续吸引更大规模的FDI资金，打造成为越南最现代、最宜居的海滨城市。（完）