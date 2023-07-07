新闻
广宁省提前半年完成2023年招商引资目标任务
此外，今年上半年，广宁省引进外资达8.94亿美元，达年计划的89%。其中，已获批的新注册项目9个，即将获批的新注册项目5个，新注册资本达近8亿美元，其余是新增资本。
广宁省经济区管理委员会主任黄忠坚表示，2023年吸引外资总额达12亿美元这一目标是可以实现的。
2023年上半年，全省吸引新注册外资项目17个，是去年同期的2.5倍，主要投资领域为加工制造工业。值得注意的是，广宁省的大部分投资项目都是使用少量资源并朝着先进、现代和绿色的方向进行的“新时代”加工工业项目。
除了中国大陆、中国香港和中国台湾、新加坡、日本、韩国等传统的投资来源地外，广宁省首次收到来自瑞典的投资资金，这有助于多元化该省的投资伙伴，使对该省进行投资的国家和地区从19个升至20个。
为达到上述成果，广宁省已同中央各部委和行业举行与各项投资促进活动相结合的各场国家级和区域级会议。
广宁省早已颁发2023年投资促进计划并开展吸引大型外资投资商的提案，优先引进应用高新技术、环保、投资金额高并对财政收入贡献力量的加工制造项目。同时制定了有助于加大与大型经济集团投资促进力度的解决方案和战略。（完）