广宁省推动邮轮旅游深发展

广宁省旅游业正在积极创新，推动邮轮旅游深发展，力争2025年接待游客量达2000千万人次，其中国际游客450万人次。

广宁省凭借地理位置优势、独特的自然景观和的完善的基础设施和富有文化特色吸引了越来越多邮轮公司及旅客聚集。

最近，许多超级游艇停靠下龙湾已表明这个地方已成为国际游客颇具吸引力的目的地，有助于肯定越南在世界旅游版图上的地位。据统计，2024年将有承载10万名游客的60艘国际邮轮申请靠泊下龙国际邮轮港口。2024年报名靠泊的客轮主要是维京猎户座号(Viking Orion)、美国皇家加勒比海游轮公司（Royal Caribbean Cruise Line）五星级游轮、奥德赛号（Seabourn Odyssey）、“精钻前进号”（Azamara Onward）等。

据评估，广宁省在全国和本地区邮轮旅游市场份额方面具有巨大竞争优势。近年来，下龙湾始终注重完善基础设施，为邮轮旅客开发特色旅游产品。各家企业和地方携手开发和更新目的地和旅游产品，以吸引并留住游客。

下龙市人民委员会副主席阮俊明表示，在重点发展旅游景点和旅游集群的同时，该市出台“下龙——万花之城”和“下龙—节日之城”两个提案，以吸引游客。另外，下龙市还积为优质旅游项目和产品招商引资，发挥该省经济旅游中心作用。

据越南广宁省下龙国际客运港的消息，2025年将有承载约9万名游客的60艘国际游轮申请靠泊下龙国际客运港。各家企业和单位已多措并举，为扩大邮轮游客接待规模和满足游客需求做出贡献。

广宁省旅游局与各厅局行业和有关部门配合，提高邮轮游客接待质量；宣传推广力度，提高旅游吸引力。（完）