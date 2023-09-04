广宁省下龙市的旅游业因其丰富多样的各种不同体验、探索和娱乐方式而闻名遐迩，如海岛旅游、宗教旅游、冒险旅游、娱乐游玩、乡村和社区旅游、高山和边疆地区的探险旅游、本地文化体验等。然而，夜间旅游仍是一个相当重要的领域，广宁旅游部门正全力以赴填补这一空白，以丰富游客的体验。其中，广宁省一直以来在建设和发展夜间旅游产品，初步为游客带来了许多令人印象深刻和颇具吸引力的体验。



在夜间旅游方面引起游客印象的活动之一就是Ambassador Cruise的“海湾之恋”节目。为了宣传广宁省旅游，特别是世界自然遗产和自然奇观的下龙湾，这个节目吸引了大量游客前来参与和体验。音乐节目与受欢迎的知名歌手一同呈现，深受年轻人的喜爱，已成为推动游客探索下龙湾并留下美好印象的促进因素之一。结合音乐演出的旅游模式得到了有关行业、机构以及游客的高度评价，认为要进一步推广，助力夜间经济的发展。



这并不是广宁省第一次推出夜间旅游产品。 此前，下龙市白斋步行街和太阳嘉年华广场美食街投入运营，吸引了大量游客，光临餐馆、小吃店和游乐园的人数也猛增。户外酒吧和酒馆是许多喜欢刺激的年轻人的目的地。



与此同时，广宁省还推出了游艇与餐厅相结合的体验，游览下龙湾，观赏下龙市。 从下龙国际客运港口出发，在海湾上的4小时游艇中，游客可以一边欣赏城市的夜景和著名的旅游景点，如：太阳轮、白斋桥、拜寿山等等，一边品尝下龙湾独特的菜肴美食等。



"夜游船街"是一种备受游客喜爱的夜间旅游产品，已经布置在海口国际客运港两侧的码头。在“夜游船街”的豪华游船上，游客有机会品尝来自亚洲、欧洲以及广宁海产品等多个地区的特色美食，这些美食由经验丰富的厨师精心烹饪。游客还可以在整个夜间的航程中欣赏音乐表演和精彩的文艺演出，同时探索夜晚的海湾景色。



对于广宁旅游业来说，最近文化、体育和旅游部发布了一个令人欣喜的消息，即制定了在12个著名旅游目的地发展夜间旅游产品模式的计划。在这个计划中，到2025年，广宁与其他地方，如河内、海防、承天顺化、岘港、庆和、广南省会安、林同省大叻、芹苴市、坚江省富国、胡志明市和巴地头顿等省市将至少拥有1个夜间旅游产品模式。计划中确定了5种夜间旅游产品模式，包括文化艺术表演模式、体育健康美容活动模式、购物娱乐模式、夜间观光旅游模式以及夜间文化美食和餐饮服务模式。



广宁省正致力于四季旅游的发展，其中夜间旅游扮演着重要的角色。通过这一发展方向，广宁旅游业希望巩固品牌形象，提升目的地的竞争力，吸引游客，增加旅游支出，延长游客的停留时间，从而促进夜间旅游成为主要的经济增长引擎。（完）