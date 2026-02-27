广宁省力争2026年一季度经济增长12.08%

广宁省人民委员会主席裴文慷在该省2月份例行会议上明确指出，该省将全力以赴为各重点项目扫清障碍，确保实现一季度地区生产总值（GRDP）增长12.08%目标。



尽管广宁经济正呈现出乐观信号，但裴文慷强调，各部门和地方绝不能掉以轻心。其中一项关键任务是加快公共投资项目和预算外资金投资项目的投资准备及施工进度。



特别是河内-广宁高速铁路被确定为首位重点工程。裴文慷要求各投资方趁天气有利条件，督促各承包商集中机械设备和人力，确保项目施工进度。



与此同时，2026年公共投资项目资金的暂付款收回和拨付工作必须按规定有效进行，避免年底过度集中拨款。该省还承诺继续核查，为企业办理行政审批事项和解决场地清拆方面的困难创造最大便利条件。



省人民委员会设定的目标是，2026年第一季度全省预算收入为17.23万亿越盾。为实现这一目标，各职能部门需要坚决落实各项增收举措，同时彻底实施防止预算流失的措施。



2026年2月，广宁省人民委员会加强指导，部署各项措施，以维持生产经营活动，切实做好春节民生保障工作。这些努力带来了积极成果。

2026年2月广宁接待游客410万人次，其中春节期间游客到访量超过110万人次，安子遗迹区接待游客17.1万人次。加工制造业指数较去年同期增长33.4%。前两个月全省预算收入超过12.53万亿越盾，相当于第一季度收入计划的73%，同比增长32%。这是该省顺利完成一季度乃至2026全年财政目标的重要基础。