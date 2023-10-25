广宁省力争2023年各工业园区吸引外资达10亿美元

为了实现2023年全省各工业园区和经济开发区吸引外商直接投资（FDI）总额达10亿美元以上的目标，广宁省将重点落实提升招商引资质量，提高投资管理和促进质效，保护投资者的所有权、权益并与强化责任担当相结合，加大各级党委领导力度和各级政府的管理力度，动员各政治、社会组织参与投资活动等五项重大任务。

广宁省明确有选择性地招商，优先采用先进的新技术、治理现代化、高附加值、影响力强、参与全球生产链供应链的项目。同时，集中打造高新技术工业园区，推动辅助工业园区发展，形成产销对接体系，优先发展能够率先抓住第四次工业革命带来的机遇的各种工业等。

年初至今，共有100支外国投资商代表团赴广宁省研究了解投资商机与扩大业务规模机遇。其中有许多大型集团和企业，如BP（英国）、JTA（卡塔尔）、晶科太阳能（Jinko Solar）、TCL（香港）、光宝科技（Lite-On Technology）、Tera、Neotek（台湾）、三菱集团（Mitsubishi Group）、安川电机（Yaskawa Electric）、多摩川精机(Tamagawa Seiki)、日本双日株式会社（Sojitz）、中国太平洋建设公司、中交第一公路工程局有限公司（CFHEC）等。

2023年8月底，广宁省投资促进与协助委员会在韩国三星电子（越南）公司、越南-新加坡工业园区(VSIP)、联合利华（越南）公司、中国瑞翔实业（越南）公司、中国得力（越南）公司等各巨额投资公司开展投资促进活动。

2023年前9个月，广宁省向19个外资项目签发投资许可证，注册资本总额达近8.27亿美元，批准36个项目实现增资，增资总额达近8.54亿美元，完成全年计划的71.2%。

2023年，广宁省力争当地工业园区和经济开发区吸引外资总额超过10亿美元的目标。截至目前，广宁省吸引外资位居全国第九。（完）