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广宁省力争到2030年成为中央直辖市
预计到2025年，广宁省将有13个行政单位、13个都市，2030年有12个行政单位和13个都市。
广宁省委书记、人民议会主席阮文记要求各级部门、机关和各地方人民委员会广泛开展关于决议的宣传活动，凝聚全省政治体系的高度共识；依法调整、补充和制定新的有关规定；制定具体有效的行动计划；有针对性地开展投资促进；确立海洋都市功能，力争建设中央直辖市和朝着“一心、二线、多维、2个突破口、三个动力区”的空间组织模式促进区域内、跨区域互联互通；为从现在到2030年推动地区生产总值（GRDP）持续两位数增长夯实坚定基础等。
广宁省选择的发展突破口为建设吸引力强的民生生态系统，出台相应扶持政策来吸引人才和推动人力资源高质量发展，促进就业结构转变； 迅速扩大人口规模，提高人口素质。 建设位置合适、规模够大、基础设施完备、互联互通便捷、成本低廉、吸引投资资金流入加工制造业、电子工业、绿色能源、可再生能源等领域的工业园区和经济区。
广宁省力争到2030年成为中央直辖市。图自越通社
与此同时，全面推进数字化转型；继续发展和完善配套、现代、多功能的战略基础设施；多措并举将广宁省发展成为整个地区和全国的物流服务中心。发展现代、智慧、具有浓郁地方特色、大规模的都市系统，从而提高人民群众的生活质量。
广宁省推动经济社会朝着“一心、二线、多维、2个突破口、三个驱动区”的方向发展。其中一个中心为下龙市；两条多维路线为西部走廊和东部走廊；两个突破口为推动云屯经济区和芒街口岸经济区发展。
三个驱动区为扩大型下龙都市分区，人口规模约190万人，是全省多产业的综合驱动中心，主要经济产业为旅游、加工制造业、高新技术、海港和清洁能源产业。
海洋和森林旅游都市分区，人口规模约32.3万人，是旅游经济区、清洁工业园区、高新技术区、物流服务区、农林渔业区；其中云屯是发展中心，加强与北部山区和南部海洋岛屿地区的互联互通，成为整个东北地区山区通往海洋的新门户。
口岸经济都市分区，人口规模接近42万人，拥有横模—同文口岸经济区、北风生口岸经济区和云屯、广安两个沿海经济区。这里是口岸经济发展的重点地区，是东盟与东北亚国家之间的门户，拥有大规模的高速公路和海港基础设施等。（完）