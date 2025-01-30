广宁省下龙湾不容错过的体验

文章中称下龙湾为一个“不可错过的目的地”，因其拥有壮丽的景色、神秘的洞穴、迷人的海滩及丰富的户外活动。下龙湾还曾出现在电影《金刚：骷髅岛》中，且距离河内仅几小时车程，交通十分便利。

除传统的夜间游船和皮划艇等水上活动外，作者卢卡斯（Lucas Nghia Vo）指出，游客还可以享受到一系列新颖的体验。他推荐的“首要体验”便是参观下龙湾的岛屿，尤其是越南20万越盾纸币背面的香炉石（Hòn Đỉnh Hương）。此外，游客还可参与25分钟的飞行观光，欣赏下龙湾的独特美景。

《孤独星球》还特别推荐乘坐下龙湾的女皇缆车，这是一种从高空俯瞰下龙湾和下龙市全景的绝佳方式。卢卡斯介绍，这条缆车线路可容纳多达230名游客，从白斋（Bai Chay）出发，直达巴雕（Ba Deo）山丘，游客可在这里尽享下龙太阳世界综合体的游乐设施，包括过山车、摩天轮和东南亚最大的水上乐园等娱乐项目。

此外，卢卡斯也向游客推荐了下龙市的其他顶级景点，包括诗山、广宁博物馆和图书馆等独具特色的建筑。

除了海上活动，下龙湾的陆上体验也同样迷人。卢卡斯特别推荐了位于下龙湾附近的光亨温矿泉浴，距离海湾仅15分钟车程。温泉周围群山环绕，水源富含矿物质，非常适合放松身心。与日本温泉相比，光亨温泉的价格仅为其一半，却保持了同样高质量的服务。

光亨温泉不仅提供温矿泉浴，还包括全面的保健护理服务，从盐石和雪松木桑拿到正宗的日式按摩应有尽有，成为长途旅行后的理想放松之地。

卢卡斯还表示，游客到下龙湾，不能错过当地的美食。他推荐广宁特有的哲蟹粉丝，及用鱿鱼制成的小吃，如鱿鱼肉团。

从河内出发，游客可通过河内-海防-下龙湾高速公路，约2小时的车程抵达下龙湾。此外，下龙湾还欢迎国际航班抵达位于50公里外的云屯机场。

《孤独星球》指出，四季皆宜前往下龙湾，因为其景色随季节变化，每个季节都有独特的美丽。对于喜欢冒险的游客，夏季是进行水上运动和参与狂欢节的理想时机，而热爱摄影的人则可能更喜欢冬天，因为此时常见晨雾，为海湾的岛屿增添神秘气息。（完）