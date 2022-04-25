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广宁省下龙市运用下龙智能应用程序推动智慧城市建设
为了实现数字化转型和建设智慧城市的目标，广宁省下龙市已开发并将下龙智能应用程序投入使用，为人民和企业提供服务。
下龙智能应用程序自2022年2月起投入使用，意在提升社会经济活动的管理能力、质量和效率，为人民服务。
下龙智能应用程序正逐渐成为人民提交意见、现场反馈和解答跟踪处理问题的官方信息渠道。经过一个月的实施，该应用“现场反馈”专栏共收到了50条关于环境、服务、旅游、交通、安全和秩序等问题的反馈意见。用户只需简单地在移动设备上触碰按钮，即可解决生活中的基本需求，省时、省力、省成本。
市民反馈的意见由下龙市智能运营中心随时接收民众的反馈意见并提供全天候24小时服务，并由获得授权的部门负责处理和答复。办理结果公开发布在下龙智能应用程序上。
下龙智能应用程序的实施被评价为数字化转型的重要一步，使市政府更贴近人民群众。截至目前，下龙智能应用程序的下载量已超过33000次，其中800多个账号注册成功。（完）
下龙智能应用程序自2022年2月起投入使用，意在提升社会经济活动的管理能力、质量和效率，为人民服务。
下龙智能应用程序正逐渐成为人民提交意见、现场反馈和解答跟踪处理问题的官方信息渠道。经过一个月的实施，该应用“现场反馈”专栏共收到了50条关于环境、服务、旅游、交通、安全和秩序等问题的反馈意见。用户只需简单地在移动设备上触碰按钮，即可解决生活中的基本需求，省时、省力、省成本。
市民反馈的意见由下龙市智能运营中心随时接收民众的反馈意见并提供全天候24小时服务，并由获得授权的部门负责处理和答复。办理结果公开发布在下龙智能应用程序上。
下龙智能应用程序的实施被评价为数字化转型的重要一步，使市政府更贴近人民群众。截至目前，下龙智能应用程序的下载量已超过33000次，其中800多个账号注册成功。（完）