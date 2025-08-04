广宁加强管理 营造健康旅游环境 吸引国际游客

广宁省人民委员会主席近日签发文件，指示有关职能部门采取紧急措施，加强国家对旅游和服务业的管理工作，提高广宁省接待国际游客活动的经济效益。

广宁省文化体育与旅游厅牵头，与有关单位协调，切实落实2025年广宁省旅游发展计划；加强对旅行社、导游、住宿、旅游景点的管理，及时查处违法行为，营造安全、健康、高效的旅游营商环境；提升国际游客吸引力，加强旅游推广，提升竞争力和国际市场接触能力。

广宁省公安厅与文化体育与旅游厅配合，加强对出入境、住宿以及外籍旅游从业人员的管理；基层公安配合地方政府，加强外籍人员住宿登记、临时居住申报和管理，查处非法用工和借旅游之名引入非法劳工的行为。

广宁省工贸厅指示市场监管部门加大对旅游购物点的检查，严厉打击违法经营行为，保障旅游市场公平竞争，维护游客权益。

广宁省内务厅与文化体育与旅游厅协同，指导各级政府强化外籍劳工管理，严处无证、违规或从事与入境目的不符的行为。

广宁省税务部门配合有关单位开展旅游领域税收监管和防漏专项行动，加强对旅行社、购物中心、旅游商店的检查与审计；指导企业登记退税商品销售，确保按规定开具发票和退还增值税；研究改革退税手续，应用现代技术，提升便利性与透明度。

广宁省各级政府加强景区管理，及时处理接待国际游客过程中出现的问题，特别是在重点旅游区提升旅游环境质量；严查违法行为（如强迫消费、欺诈游客、非法导游等）；完善游客反馈渠道（热线、支持中心、智能旅游应用等），确保及时回应游客诉求。（完）