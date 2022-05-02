广南省旅游业多措并举求突破 打造旅游地图亮点

绿色旅游虽然是一种新的旅游类型，但其扎根于广南省乃至全国的历史、文化、生态价值，因此势必站稳脚跟并良好发展。这有利于广南省继续吸引生态旅游项目投资，丰富旅游产品种类和加强地区对接。

广南省具有将旅游业发展成为领先产业的潜力，其中会安古镇、美山占婆塔建筑群、占婆岛世界生物圈保护区等被联合国教科文组织公认的世界文化遗产是极大的优势。该省正在多措并举适当开发利用上述宝贵的资源来打造独特的旅游产品。

广南省人民委员会主席黎智青：“我们正在努力建设确保文化、人文和生态价值的旅游环境；以自然和文化价值为基础来打造旅游产品；加强与区内和全国各地的合作，树立和推广越南旅游安全友好的形象。”

两年来，尽管因疫情而面临种种困难，但广南旅游业一直通过创新做法努力适应新形势。越南政府重新开放旅游业为该省经济快速、有效和可持续地复苏与发展提供了有利条件，使当地旅游业成为全国旅游地图上的一个亮点。（完）