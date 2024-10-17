广南省加强与古巴各地的合作关系

10月12日至16日，广南省委常副书记、省人民议会主席阮德勇率广南省代表团访问古巴，意在开展党建工作经验交流，并寻求加强两地经贸投资合作商机。

越通社驻哈瓦那记者报道，马坦萨斯省委第一书记马里奥·萨宾斯·洛伦佐在会见代表团时强调，加强古巴与越南地方各方面关系，特别是党建和政治思想领域合作的必要性。

阮德勇明确指出了两国在旅游、农业、工业、林业、卫生、教育等领域巨大的合作潜力。

访问期间，广南省代表团会见了古巴共产党中央委员会委员、古巴共产党中央对外委员会主任埃米利奥·洛萨达·加西亚。会上，埃米利奥·洛萨达·加西亚高度评价阮德勇一行为加强与古巴各地的合作关系而进行的工作访问；同时，再次肯定了两国人民之间特殊的兄弟情谊、团结友谊。

阮德勇表示，广南省代表团此次访问意在开展党建工作经验交流；促进贸易和投资合作，推动苏林总书记、国家主席近日对古巴进行国事访问时两国领导人所发表的联合声明落地实施。

根据工作计划，阮德勇一行与古巴人民友好研究所所长、古巴英雄费尔南多·冈萨雷斯·略尔特进行了工作会谈。会上，双方重申促进两国友好组织关系发展，同时强调向年轻一代宣传古巴和越南两国人民团结和友谊的重要性。

在各场会见中，阮德勇感谢兄弟般的古巴人民在越南人民保卫祖国和国家建设事业中提供的真诚、无私帮助；重申越南在任何情况下都始终与古巴站在一起。

阮德勇一行走访阮文追小学，造访越南驻古巴大使馆，向位于哈瓦那的胡志明公园胡志明主席塑像献花。（完）