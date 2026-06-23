广义省：四只珍稀野生动物被放归自然

据该中心介绍，一只重1公斤的孟加拉巨蜥（学名：Varanus bengalensis）于3月18日被接收，属昆嵩市公安分局此前查获并处理的一起非法圈养野生动物涉案违法实物。另一只重2.5公斤的爪哇穿山甲（学名：Manis javanica）则是当地居民发现后自愿上缴至沙龙乡（Sa Loong）人民委员会，并于2026年6月1日移交给该中心。



另外，两只分属缅甸陆龟（学名：Indotestudo elongata）与凹甲陆龟（学名：Manouria impressa）的个体均由民众主动上缴，并分别于6月3日和16日由沙泰县人民委员会移交至保护中心予以收容与养护。上述物种均被列入越南国家濒危珍稀野生动物名录，属IB类和IIB类保护物种。

四只珍稀野生动物被放归自然。图自越通社



在放归现场，经专业人员进行全面评估，确认四只野生动物健康状况良好，行动敏捷，无疫病携带迹象，完全具备野外生存能力。及时将其放归自然栖息地，不仅有助于珍稀基因资源的保护，也对维护当地生态系统平衡具有积极意义。



同日，广义省巴德乡人民委员会将一只重1.9公斤的爪哇穿山甲移交至朱莫雷国家公园生态旅游与生物多样性保育中心，进行收容照料并择期放归自然。该物种属于IB类保护动物，是国家最高级别的优先保护对象。



目前，朱莫雷国家公园受托管理与保护近6.07万公顷的森林，其中特用林超过5.6万公顷，生产林近4500公顷。该公园是区域内生物多样性保护的重地，已调查记录的植物超过1800种（其中近900种属于IA和IB类保护物种）；动物超过1000种，其中194种珍稀物种已被列入《越南红皮书》。（完）