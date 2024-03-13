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广义省启动检查与处罚违反IUU规定渔船的高峰期

为了与全国其他27个沿海省市一道努力解除对越南渔业的“黄牌”警告，广义省职能机关同步启动检查、处理和处罚非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞渔船的高峰期。 广义省边防部队副参谋长阮玉青上校表示，在办理手续之前，该单位会仔细检查渔船各类许可证和技术安全设备，特别是渔船巡航监控设备（VMS）的运行状态。绝对不允许许可证和设备不齐全并未按照法律规定确保捕捞活动要求的渔船出港并开展捕捞作业。

广义省渔民范维麟表示，他们认识到在外国海域非法捕捞的严重性，因此仅在越南海域捕捞，不侵犯外国海域。

据广义省农业与农村发展厅的统计，截至2024年2月，全省已获得捕捞许可证的船舶3643艘；必须安装巡航监测设备的长度在15米及以上的渔船共2947艘。目前，该省内外停泊的20艘渔船尚未安装巡航监测设备。

自2023年初至今，该省职能机关处理失连渔船249艘，处罚26起违规行为；查处越界渔船33艘；处罚行政违规行为58起，总金额超100亿越盾（折合人民币291.5万元）。

广义省确定欧洲委员会（EC）的第五次检查对解除“黄牌”警告十分重要。因此，为克服存在问题，满足欧洲委员会的要求，该省要求有关机关、单位和地方集中采取核心措施，如按照农业与农村发展部的指导集中对“三无”渔船办理登记、检验手续并颁发许可证，增加获得许可证并安装巡航监控设备的渔船数量。

各单位还加强实施确保预防、制止、杜绝渔船在外国海域违反捕捞规定现状的措施；同时加大宣传力度，让渔民把握与执行渔业的法律法规，不侵犯外国海域等。

另外各渔港管理委员会将加强对出入港渔船进行检查，严格管理与确认原产地，确保满足欧洲委员会的要求。（完）

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