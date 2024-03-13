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广义省启动检查与处罚违反IUU规定渔船的高峰期
广义省渔民范维麟表示，他们认识到在外国海域非法捕捞的严重性，因此仅在越南海域捕捞，不侵犯外国海域。
据广义省农业与农村发展厅的统计，截至2024年2月，全省已获得捕捞许可证的船舶3643艘；必须安装巡航监测设备的长度在15米及以上的渔船共2947艘。目前，该省内外停泊的20艘渔船尚未安装巡航监测设备。
自2023年初至今，该省职能机关处理失连渔船249艘，处罚26起违规行为；查处越界渔船33艘；处罚行政违规行为58起，总金额超100亿越盾（折合人民币291.5万元）。
广义省确定欧洲委员会（EC）的第五次检查对解除“黄牌”警告十分重要。因此，为克服存在问题，满足欧洲委员会的要求，该省要求有关机关、单位和地方集中采取核心措施，如按照农业与农村发展部的指导集中对“三无”渔船办理登记、检验手续并颁发许可证，增加获得许可证并安装巡航监控设备的渔船数量。
各单位还加强实施确保预防、制止、杜绝渔船在外国海域违反捕捞规定现状的措施；同时加大宣传力度，让渔民把握与执行渔业的法律法规，不侵犯外国海域等。
另外各渔港管理委员会将加强对出入港渔船进行检查，严格管理与确认原产地，确保满足欧洲委员会的要求。（完）