“幸福越南”展览展出逾200件杰出摄影与视频作品

本次展览向观众推介200件杰出的摄影和视频作品。这些作品是从过去3年里参加“幸福越南”人权传播奖的4万多件参赛作品中脱颖而出、成功获奖或入围总决赛的佳作。

展览旨在表彰优秀的作者与作品，提高公众对人权的意识，并鼓励人民积极向国际友人宣传越南形象。这也是展示广宁省文化、体育和旅游领域独特潜力和优势的良好契机，有助于加强社区间的交流与连接，弘扬深厚的人文价值，激发民族自豪感，并传递关于一个幸福、仁爱且可持续发展的越南的灵感。



助力建设仁爱社区与可持续发展社会



同日，越南妇女联合会在顺化市举行了主题为“触碰关爱·共筑幸福”的响应2026年越南家庭日集会。这一具有重要意义的活动旨在弘扬越南家庭的美好价值，同时传递每个家庭的分享精神与责任感，助力建设仁爱社区与可持续发展的社会。



活动期间举行了诸多富有意义的活动，如：烹饪比赛、响应越南家庭日集会、放映专题纪实片《家庭幸福·国家繁荣》、向特困儿童赠送礼物以及各具特色的文化艺术表演。



2026年标志着越南家庭日在全国范围内开展25周年的历程，明确了家庭在传承传统文化价值、促进越南人全面发展以及为国家可持续发展奠定坚实基础方面所发挥的作用。（完）