年轻电影创作者让越南走近欧洲观众

日前，位于比利时布鲁塞尔市中心的Cinema Aventure电影院迎来了越南文化主题国际短纪录片电影节（Viet Culture in Motion）最后一站的开幕式。在先后走过法国巴黎、洛里昂和捷克布拉格之后，从 7月3日至5日在布鲁塞尔举行的三场免费放映活动为横跨欧洲三座城市14场放映活动画上圆满句号。



所有影片均配有法语和荷兰语字幕，帮助布鲁塞尔观众更轻松地了解来自越南及旅居世界各地越南人社区的故事。这是一项非营利社区项目，活动募集所得款项将用于资助越南贫困儿童。



电影节传媒负责人严范福英在接受越通社驻布鲁塞尔记者采访时表示，电影节组委会希望通过影像以优美而富有意义的方式传播越南文化。借助年轻人的电影作品，组委会希望打造一个良好平台，让青年以年轻、富有创意的视角与国际友人分享越南文化。



通过影片放映，一幅多元立体的越南画卷徐徐展开。7月3日的开幕场带领观众从《河内——五种感官》出发，走进《帷幕背后》的传统嘲剧艺术幕后，感受《水之重量》中渔民的生活，以及《经由双手》所展现的民间画技艺。7月4日的放映则继续讲述阿莲女士水乡作坊的故事、柴烧陶艺的精髓、越南家庭餐桌文化、教师将知识带到祖国边疆山区的历程以及当代河内的生活节奏。7月5日下午的闭幕场聚焦广富桥制香村、少数民族传统织造技艺，以及年轻人对自我身份认同的思考。传统手工艺、家庭记忆、文化遗产、少数民族社区和日常生活等等，这一切共同勾勒出一个生动、富有情感、不断发展的越南。

越南驻比利时大使馆负责侨务工作的参赞阮伯创表示，这些影片真正成为向国际友人和旅外越南人社区介绍越南文化、生活、风土人情的重要桥梁。他高度评价年轻电影创作者已不断努力成为越南文化的传播和推广者。



这些影片同时也给国际观众留下了深刻印象。从事文化与教育领域的非政府组织Voice of the World负责人埃尔纳兹·沙德拉斯（Elnaz Shadras）表示，这些影片“非常吸引人”，因为它们突出了许多亟需传承和保护的重要文化元素，包括音乐、美食以及文化遗产，即使在科技飞速发展的时代，这些价值依然弥足珍贵。她认为，这群年轻电影创作者正以十分严谨认真的态度，致力于保护越南的艺术、历史和文化遗产，并希望他们继续向国际友人推广这些宝贵的文化价值。



此次活动是“2026年绚丽越南”（La Vivacité du Vietnam 2026）系列活动中的一部分。2026年绚丽越南是在欧洲举办的大型文化交流活动，由50多名