年轻一代与传统庙会：传承与弘扬民族文化之美

庙会是越南非物质文化遗产的重要组成部分，生动展现了越南人民的文化、精神与信仰生活。目前，越南共有8000多个庙会，其中民间庙会约占90%，其余为历史、宗教及外来节庆活动。大多数庙会在初春举行，这是万物复苏、天地交汇的时节，也象征着新一年的希望与祈愿。

来自河内新闻与宣传大学的黎玉灵和她的年轻朋友们，对庙会充满兴趣。每当听说某地举办独特的庙会，他们便相约前往，深入了解庙会的历史与文化价值。对他们而言，赶庙会不仅是一次增长知识的机会，更是探索民族文化、加深友谊的美好旅程。黎玉灵分享道：“作为新闻专业的学生，我需要深入了解民族文化，因此我经常参加庙会。最近，我去了北宁省的林庙会，这是我最喜欢的庙会之一。节庆氛围热烈，最让我印象深刻的是官贺表演。当我看到连兄连姐身着传统服饰，在船上深情演唱官贺时，内心无比激动。我认为，这样的庙会能帮助年轻人更深入地学习和理解越南独特的文化价值。”

黎有卓节（Lê Hữu Trác Festival）是越南一项重要的文化活动，旨在纪念越南医学史上奠定医学基础的第一位大医家——黎有卓（Lê Hữu Trác）。庙会分为祭祀仪式和娱乐活动两大部分，其中的文化、体育及民间游戏丰富多彩，吸引众多游客。今年庙会期间，来自河内的游客阮明松参加了在河静省香山县明字山举办的爬山越野赛。面对800多米的距离和800米的高度挑战，他全力以赴，虽然未能夺冠，但他坦然面对，视之为人生的动力。他表示：“像这样的庙会，能够帮助我们年轻人更多地了解国家的历史和文化，从而传承祖先留下的价值观，并激励自己不断努力，让这些文化瑰宝代代相传。” 阮明松尤其敬仰海上懒翁（黎有卓）坚韧不拔、勇敢拼搏的精神，这种精神也成为他在人生道路上不断进取的动力。

在现代生活中，动员社会各界共同参与保护和弘扬传统庙会的价值至关重要。这不仅是保护民族文化资源的有效途径，也有助于促进旅游业和经济的发展。对于许多年轻人而言，参与庙会已成为一种有意义的文化体验。一位游客分享道：“对我来说，年初赶庙会不仅是一次心灵朝圣，更让我感受到内心的平和与宁静。我在庙会上获得了片刻的思考时间，反思自己以及生命中真正重要的事物。”

青年研究所的阮俊英博士强调，传统节日在当代社会的重要性日益凸显，它们如同一座桥梁，连接过去与未来，使年轻一代能够学习和感悟祖先的精神文化价值。他认为，“只有深入了解传统，人们才会更加珍惜它，并意识到保护民族文化的责任。”

传统庙会承载着民族深厚的文化底蕴，延续这一文化瑰宝，离不开年轻一代的传承和创新。一个没有文化传承的社会，难以稳健发展。庙会不仅是传统文化的载体，更展现了包容与创新的精神，在传承中融入现代文明，在守望过去的同时，迈向未来。 （完）