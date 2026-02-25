年后越南谅山省口岸货物通关顺畅

2月24日，谅山省各口岸在2026年春节假期后正式恢复正常运行。

得益于调控工作的主动灵活、各职能部门的紧密配合以及企业界的积极协作，谅山省各口岸的货物贸易始终保持顺畅，为新年伊始的生产经营活动创造了有利条件。

据越通社记者在新清口岸的观察，该口岸主要集中进出口农产品、新鲜果蔬、电子元器件、消费品等商品，多家企业已在口岸重新开放前主动调度车辆抵达，以争取早日通关，赶上向合作伙伴交货的进度。

来自广义省的集装箱车司机武文海表示，春节过后，许多司机担心拥堵问题，但近几年来通关手续更快了，职能部门指导非常具体。车辆进入货场有分流，手续连续办理，因此司机们都很放心。

据新清口岸海关领导介绍，早在春节假期前，该单位就已制定高峰期计划，预判节后进出口货物和车辆情况。

谅山省新清口岸海关队副队长潘氏莲透露，单位已安排充足的干部、公务员值守，随时准备处理突发情况，同时信息技术系统及跨部门协调方案均已仔细审查，为进出口企业创造最便利条件。

不仅仅是海关力量，边防部队、检疫人员、货场企业、物流企业等各口岸力量之间的紧密配合，已形成了一条运转顺畅的“通关链条”。

目前，在谅山省各口岸区域，车辆均得到合理分流，将出口货车、进口货车和空车分道行驶。各力量保持经常性信息沟通，现场快速处理突发障碍。

友谊关国际口岸边防站副站长郑文波少校分享说：“我们与海关及相关力量密切配合，既确保口岸区域管控良好，又为进出口活动创造最大便利。目标是防止长期堵塞，以免影响企业和边境贸易活动。”

据同登口岸经济区管委会消息，从2月21日至23日，已有超过1170辆进出口货物车辆在谅山省各口岸通关。2026年春节假期后谅山省各口岸正式恢复正常运行的首日，预计通关车辆约300-350辆。未来一段时间，随着贸易往来、生产经营需求以及国内农产品收获季的到来，进出口活动将更加活跃。

各职能部门的坚决行动，加上企业的主动精神，共同为谅山省新年伊始的进出口活动描绘了一幅积极图景。这不仅是对企业界的好消息，更是对口岸管理工作改革创新、走向现代化，致力建设便利、可持续贸易环境所作努力的证明。（完）