平顺省独特刺激的滑翔伞吸引诸多游客

长期以来，海上极限运动一直是吸引大量

游客

前往平顺省的优势。近日，一种新的空中极限运动滑翔伞已出现在平顺，初步产生了强烈印象并吸引大量游客参与。平顺以典型晴天及大风天气条件将有望为游客创造一个独特且具有吸引力的新旅游产品。

鸿丘是平顺省著名景点之一，受到滑翔伞爱好者的欢迎。鸿丘位于北平县和胜乡，距藩切市中心约45公里，距美奈25公里。这里有一座高200多米的山，被原始海峡所包围，旁边是一座金煌煌的沿海沙丘。来到这里，许多游客都被大自然的壮丽美景，绿色植被及广阔沙滩所震撼。

为了能够参加滑翔伞活动，玩滑翔伞的人须有健康的身心，无心血管疾病或恐高症。一开始，玩家将按照规定在教练的指导下跟教练练飞多个小时，掌握起降动作后就可以自己单独飞行。

越南滑翔伞中心的教练表示，

滑翔伞

是一项十分冒险的运动，因此只有技能熟练的人才敢参加或须有教练陪伴，但除了领悟

刺激

的快感之外，还有一种极为舒适的感觉。在鸿丘，玩家将可以体验从开始跳伞的快感到飞行时的爆裂感，最后是安全接地后的美好回忆。通过滑翔伞活动，玩家不仅可以从高处看到美妙的山海风景，还可以尽情释放自己的激情。

平顺省文化体育与旅游厅表示，目前，该省已开展实施2021-2025年阶段将平顺省建设成为国家级海洋旅游体育中心的项目，因此冒险的新体育运动的发展十分符合该省的旅游发展方向。此外，将旅游发展与海洋运动发展相结合旨在满足国内外游客对产品多样化的需求，为促进全省经济社会快速可持续发展做出贡献。

专业滑翔伞运动员评价，鸿丘乃至平顺省是那些热衷于极限运动者的理想场所。这是一个可喜信号，为前来平顺度假旅游的游客创造一个新旅游景点，也符合至2025年、展望至2030年全省旅游发展方向的发展方向，其中优先注重发展目的地旅游产品的多样性。（完）