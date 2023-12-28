平顺省是全国旅游营业额最高的十个省市之一

12月27日下午，平顺省人民委员会举行以“平顺-绿色荟萃”主题的2023年国家旅游年总结会议。

2023年国家旅游年框架内的200余场活动、论坛、节庆活动精彩纷呈，产生了积极效应，吸引了社会各阶层的关注，调动了社会力量，以促进了全国旅游业快速恢复和可持续发展。

2023年国家旅游年活动成功举行为越南旅游业取得成就作出贡献。据统计总局的评估报告，旅游业是越南经济复苏的亮点。旅游复苏结果影响到许多领域，有助于改善投资、出口和消费等经济三个增长动力。越南旅游业在世界旅游奖（World Travel Awards）2023年亚太地区奖颁奖仪式上获得54个奖项，继续肯定其在世界旅游地图上的品牌和地位。 2023年赴越南观光的国际游客约达1300万人次，国内游客超1.02亿人次。

据平顺省人民委员会的报告，在2023年国家旅游年活动期间，该省接待游客总数达835万人次，较2022年增长45.98%，旅游营业额达22.3万亿越盾（折合人民币68亿元），同比增长63%。平顺省提前1个月达到旅游业发展目标；是全国接待游客总量和旅游营业额最高的10个省市之一。

平顺省人民委员会副主席阮明表示，2023年国家旅游年活动为推广物质和非物质文化遗产价值、自然资源和特殊旅游产品，同时提高社会对发展绿色可持续旅游的认识作出贡献。

2023年国家旅游年活动取得的成功为该省旅游业向前发展奠定稳固基础，有助于调整经济结构，促进其他经济产业发展，创造更多就业机会，改变城市和农村的面貌，同时维持与弘扬历史文化遗迹和自然资源的价值，改善该省环境和旅游服务质量。（完）