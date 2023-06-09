平顺省把握成为中部旅游发展中的亮点的大机遇

6月8日，平顺省人民委员会举行会议，对2023年上半年经济社会发展情况和下半年任务措施进行讨论。

据平顺省人民委员会的报告，今年上半年，该省经济社会发展取得许多积极成就，地区生产总值（GRDP）同比增长约7.76%，在全国63个省市中排名第11位。工业生产总值增长3.51%。

特别的是，该省旅游积极复苏和蓬勃发展，赴该省的游客人数不断增加。今年上半年，全省接待游客人数超过450万人次，同比增长86%，外国游客达13.5万多人次，同比增长3.4倍。旅游收入超过11.3万亿越盾，是同期的1.5倍。该省已成功举行2023年“平顺-绿色荟萃”的国家旅游年。这是今后平顺省成为全国和中部旅游发展亮点的一大机遇。

今年初，该省加快推进公共投资拨付进度，敦促加快对该省经济社会发展起着巨大意义的重点工程和项目实施进度，如公路、水库、航空港等工程。截至2023年6月初，该省公共投资到位额达1.292万亿越盾，达计划的26.54%。

此外，各单位还继续提高投资促进工作，加强吸引战略投资者、各大企业和集团对该省投资，为推动地方经济发展做出贡献，为引进预算外投资资金创造便利条件。年初资金，该省拥有13个项目获批，注册资金达6420亿越盾；13个追加投资项目获批，追加资金5.803万亿越盾，2个投资项目已投入运行。

为了实施今年下半年经济社会发展目标，该省人民委员会要求各厅局继续有效实施各项经济重组任务和措施，推动各领域的发展，尤其是农业、旅游和农业三大支柱发展。各单位继续开展各项援助和鼓励企业发展收获后保鲜工业、加工工业，尤其是农林水产品和该省优势产品加工工业等。

平顺省积极动员各种资源来大力展开各项纾解困难的措施，推进公共投资项目施工进度；集中指导实施赔偿、援助和安置等工作，技术处理有关征地拆迁工作的障碍，确保各项目，尤其是重点工程实施进度。各单位进一步推进公共投资资金拨付进度，力争2023年公共投资到位率达计划95%的目标；经常核查国家预算外投资项目，从而及时解决各项目面临的障碍和困难，为项目尽早投入运营创造便利条件，坚决收回没有开展的项目。（完）