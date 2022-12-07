平阳省引进外资超过30亿美元

平阳省人民委员会办公室主任阮寻阳于12 月 7 日在由该省人民委员会举行的2022年经济社会发展情况新闻发布会上表示，在成功控制新冠肺炎疫情后，平阳省经济社会快速复苏，生产经营和招商引资活动取得突出成效，特别是该省引进外资超过30亿美元，位居越南东南部地区第一名。



平阳省人民委员会代表表示，该省的地区生产总值（GRDP）预计增长8.01%，人均GRDP为1.7亿越盾。 工业生产指数（IIP）增长8.9%，社会消费品零售和服务消费总额增长16.8%。 平阳省财政收入估计为61.94万亿越盾，相当于预算的103%，财政支出估计为18.5万亿越盾。



全省进出口总额约达615亿美元； 其中，出口额为357亿美元，增长9%，贸易顺差100亿美元。 社会投资总额达154.47万亿越盾，增长12.9%。 吸引外资31亿美元，累计400多亿美元。

2022年，平阳省已完成34个经济社会发展目标中的29个。 特别是，该省关注和确保社会保障工作，支持受疫情影响的人员并为劳动者创造就业机会。

然而，平阳仍面临诸多挑战，如：世界经济政治形势恶化导致全球通胀上升，多国经济增长放缓和消费需求下降，其影响平阳省工业生产和出口活动。 2022年前两季度该省工业生产和出口活动稳定，但从第三、四季度开始出现放缓迹象，预计2023年一季度及后续阶段将继续面临困难。

今后，平阳省将重点有效执行越共中央政治局 2022 年 10 月 7 日颁布有关到 2030 年东南部地区经济社会发展和国防安全保障和2045 年愿景的第 24号决议（24-NQ/TW）和有关贯彻落实越共平阳省第十一次代表大会的决议的行动计划； 进一步加快经济社会恢复与发展进程，在数字化转型和数字经济基础上促增长，确保经济各大平衡。（完）