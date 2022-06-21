平阳省实现率先突破 推进智慧城市建设

6月21日，平阳省举行题为“疫后复苏 推进数字化转型和改革创新，促进社区发展”的世界智慧城市论坛（ICF）。



越共中央政治局委员、中央经济部部长陈俊英；科技部部长黄成达；平阳省省委书记阮文利等出席论坛。

陈俊英在讲话中对平阳省跻身世界智慧社区前7名给予积极评价。他强调，建设智慧城市是越南建设数字政府的三大任务之一。平阳省已实现率先突破，推进智慧城市建设，积极融入国际社会，在确保遵守党和国家智慧城市发展方向的同时，展现出管理工作中的主动性。特别是，平阳省在智慧城市建设中实施了许多可推广、可复制的良好模式，其他省市可学习借鉴，确定改革创新模式，打开发展新局面。



据世界智慧城市论坛创始人之一路易斯·扎查里拉（Louis Zacharilla）介绍，世界智慧城市论坛具有全球影响力。目前，平阳省都市和智慧城市地区正在蓬勃发展。这种创新允许劳动人员提高创造能力，进而改善工作效率，助力社会向上发展。



此前，平阳智慧区在智慧城市论坛（ICF）上被评选为2021年世界有典型智慧城市发展战略的7个智慧城市之一。该论坛吸引世界200个繁荣智慧城市参与。



排名前七的城市首先需要满足6个严格的标准，包括宽带连接平台、知识型人力资源、创新、可持续发展、数字技术平等和全社会团结一心等指标。



2021年上半年经济社会评价报告显示，虽然受新冠肺炎疫情的严重影响，平阳地区生产总值仍同比增长7.23%，工业生产指数增长8.23%，商品零售和消费服务营业额增长10.4%，商品出口额增长47.2%，商品进口额增长43.4%，全社会固定资产投资增长10.8%，引进的外商直接投资资金达14亿美元，国家财政收入增长22.6%，地方预算支出下降3.5%等。（完）