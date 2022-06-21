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平阳省实现率先突破 推进智慧城市建设

6月21日，平阳省举行题为“疫后复苏 推进数字化转型和改革创新，促进社区发展”的世界智慧城市论坛（ICF）。

6月21日，平阳省举行题为“疫后复苏 推进数字化转型和改革创新，促进社区发展”的世界智慧城市论坛（ICF）。

越共中央政治局委员、中央经济部部长陈俊英；科技部部长黄成达；平阳省省委书记阮文利等出席论坛。

陈俊英在讲话中对平阳省跻身世界智慧社区前7名给予积极评价。他强调，建设智慧城市是越南建设数字政府的三大任务之一。平阳省已实现率先突破，推进智慧城市建设，积极融入国际社会，在确保遵守党和国家智慧城市发展方向的同时，展现出管理工作中的主动性。特别是，平阳省在智慧城市建设中实施了许多可推广、可复制的良好模式，其他省市可学习借鉴，确定改革创新模式，打开发展新局面。

据世界智慧城市论坛创始人之一路易斯·扎查里拉（Louis Zacharilla）介绍，世界智慧城市论坛具有全球影响力。目前，平阳省都市和智慧城市地区正在蓬勃发展。这种创新允许劳动人员提高创造能力，进而改善工作效率，助力社会向上发展。

此前，平阳智慧区在智慧城市论坛（ICF）上被评选为2021年世界有典型智慧城市发展战略的7个智慧城市之一。该论坛吸引世界200个繁荣智慧城市参与。

排名前七的城市首先需要满足6个严格的标准，包括宽带连接平台、知识型人力资源、创新、可持续发展、数字技术平等和全社会团结一心等指标。

2021年上半年经济社会评价报告显示，虽然受新冠肺炎疫情的严重影响，平阳地区生产总值仍同比增长7.23%，工业生产指数增长8.23%，商品零售和消费服务营业额增长10.4%，商品出口额增长47.2%，商品进口额增长43.4%，全社会固定资产投资增长10.8%，引进的外商直接投资资金达14亿美元，国家财政收入增长22.6%，地方预算支出下降3.5%等。（完）

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越共中央书记处常务书记武文赏会见莫桑比克议会议长

越共中央书记处常务书记武文赏会见莫桑比克议会议长

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记武文赏6月21日下午在越共中央总部会见了正在越南进行访问的莫桑比克共和国议会议长埃斯佩兰卡•劳琳达•弗朗西斯科•尼瓦内•比亚斯（Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias）与莫桑比克议会代表团。
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