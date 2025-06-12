平阳省与中国台湾神达控股集团促进高科技和数字化转型合作

6月11日下午，平阳省人民委员会副主席裴明智与中国台湾神达控股集团（MiTAC）董事苏亮和工作代表团举行工作会谈，了解当地投资环境并探讨科技发展政策。



会谈上，平阳省领导人强调，该省正在实施可持续发展和高附加值的经济发展战略，其中以高科技和数字化转型为支柱。裴明智表示，平阳省提倡有选择性地吸引投资项目，集中于环境友好型、高效利用资源以及创造灰质含量高的产品和服务。



平阳省优先吸引投资的领域包括半导体技术、人工智能（AI）、物联网（IoT）、绿色能源、循环经济和绿色经济。这些领域被认为将在经济结构深度调整过程中发挥主导作用，为知识经济的形成作出贡献。

平阳省与众多国际伙伴配合实施智慧城市项目并建设创新区。该省已规划建设科技工业园区和集中式信息技术园区，旨在成为南部重点经济区的创新中心。同时，平阳省还主动推进科技在国家管理和公共服务中的应用，致力于建设数字政府、数字经济和数字社会。



苏亮高度评价平阳省智慧城市发展方向 ，同时希望在该省开展城市铁路、智能摄像头、智能路灯等一批具体项目。



他表示，神达控股集团的领域符合平阳省的数字化转型策略。该企业期望成为平阳省在高科技应用项目的长期合作伙伴，不仅助力城市基础设施数字化，更能为地方经济发展注入新动力。



裴明智表示，平阳省愿意与技术领域的知名国际投资者密切合作，并承诺在政策、投资手续和基础设施等方面为企业成功实施项目创造最有利的条件。（完）