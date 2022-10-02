平福省促进和中国台湾企业的投资合作关系

日前，越南平福省人民委员会与Becamex IDC总公司联合以线上方式举行了与中国台湾企业的投资促进会。



平福省人民委员会副主席黄英明透露，2021年，尽管新冠肺炎疫情给当地经济发展带来了不小的影响，但该省努力攻坚克难，经济发展仍取得了诸多成效。目前，平福省共有13个工业园区，总面积6061公顷，入驻率达53.5%。



多年来， 平福省一直是外国投资商值得信赖且颇具吸引力的投资目的地，当地具有诸多优势和潜力，投资环境不断得到开放和优化。该省一向为外国投资商参与投资，维持和发展生产经营活动创造便利的条件。



截至目前，该省累计引进364个外资项目，投资总额达到34.3亿美元；其中台湾投资项目34个，投资总额2.01亿美元。



今年4月初，平福省投资、贸易和旅游促进中心已同该省经济园区管理委员会、南方投资促进中心和驻胡志明市台北经济文化办事处联合举行了“台湾企业考察、了解平福省投资环境”活动。活动期间，台湾投资商已对汉管县明兴 – Sikico工业园区进行了实地考察。

此次投资

促进

会吸引众多台湾投资商的关注和参加。

平福省

人民委员会主席陈慧贤强调，该省和Becamex IDC总公司欢迎并高度评价台湾投资商的投资潜力；同时希望台湾各大集团、中小型企业继续加大对平福省高科技工业、电子产业、农产品加工、辅助工业、高科技农业等该省关心的领域的投资力度。平福省承诺改善营商投资环境，确保公开透明，完善投资优惠机制政策；当地政府一直与

企业

并肩同行，为企业纾困解难，为包括台湾在内的外商投资者的生产经营活动创造便利等。（完）