帮助加拿大企业了解越南市场

据越通社驻渥太华记者报道，2月18日，渥太华越南-加拿大企业家协会举行了研讨会，帮助加拿大企业进一步了解越南市场。越南被视为加拿大自2015年至今在东盟最大伙伴。

题为“越南-加拿大商机：企业家须知”的研讨会以线上和线下形式举行，吸引许多越裔加拿大企业家参加。

越南驻渥太华总领事阮光忠在研讨会上发表讲话时已介绍了越南经济社会情况，特别是越南在后新冠肺炎疫情时代经济复苏和发展努力取得的成功。

研讨会上，企业家对越南经营投资环境的质疑以得到适当解答。安永会计师事务所(Ernst&Young)越南代表处税务咨询部门主任Robert King已介绍了越南税务政策。他认为，目前越南税率在东盟国家中处于最低水平。他同时提出3个鼓励加拿大企业对越南投资的优势，即位置、引进投资优惠政策和来自越南所参加的各项贸易协定的利益。

越南驻加拿大商务处处长、商务参赞陈秋琼已介绍了越南引进投资的优势，如电子商务并强调越南驻加拿大商务处将最大限度支持加拿大企业在越南投资兴业。

渥太华市副市长Brian Montague也出席研讨会，体现加拿大方面在鼓励该国企业扩大对越南投资范围中的特别关注。

越南驻渥太华总领事阮光忠认为，越南与加拿大关系正处在最良好的时期，特别在经济领域，两国双边贸易额达约80亿美元。阮光忠高度评价越加企业家协会尽管成立1年时间但已发挥好两国商界援助的桥梁纽带作用。（完）