希腊总统萨克拉罗普卢圆满结束对越南进行的正式访问

萨克拉罗普卢于5月15日至19日对越南进行正式访问期间已开展多项活动，如前往烈士英雄纪念碑敬献花圈，拜谒胡志明主席陵墓和敬献花圈；与越南国家主席阮春福举行会谈；礼节性拜会越共中央总书记阮富仲；会见国会主席王廷惠；出席各项文件签署仪式和与媒体记者会面；出席由越南国家副主席武氏映春主持的茶会；参观文庙-国子监等。

阮富仲总书记在会见萨克拉罗普卢总统时表示相信萨克拉罗普卢此次访问越南将成为两国关系发展的重要里程碑，强调越南重视与希腊的传统友好关系，对练过关系取得重要进展感到高兴。

阮春福主席在与萨克拉罗普卢总统举行会谈时，双方已就推动两国合作关系的措施交换意见并达成一致，一致同意加强各级代表团互访。两位领导对尽管遭受新冠肺炎疫情的影响，但2021年两国双边贸易额仍达4.47亿美元，与2020年相比增长33%感到高兴。

阮春福和萨克拉罗普卢一致同意努力促进互惠互利的经济关系，鼓励两国企业在船舶建造和修理、航运服务、能源、农业等越南有需求和希腊具有优势的领域加强联系和经验交流。

两国领导人同意加强防务、安全、文化、教育、体育、旅游、人文交流等领域的双边合作。阮春福主席感谢希腊为越南人群体在希腊安定生活、工作和学习创造便利条件。双方本着相互理解、坦诚相待、互相信任的精神，继续在国际和地区论坛上，尤其是在联合国、亚欧会议（ASEM）和东盟-欧盟合作等框架下应对新冠肺炎疫情、气候变化等非传统挑战，并保持密切合作。

会谈结束后，两国领导人举行联合新闻发布会，通报会谈的主要成果，并强调，双方同意保持密切合作，推动越希关系迈上新台阶。与此同时，双方同意深化各领域合作，发挥两国互补优势，促进经济合作，保持密切合作，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展贡献力量。

在国会主席王廷惠与萨克拉罗普卢总统举行的会见上，双方一致认为，近年来两国立法机构之间的关系不断得到巩固和发展。王廷惠表示希望，萨克拉罗普卢支持加强两国议会合作。

访问越南期间，萨克拉罗普卢还参观河内市古街区传统手工艺村；访问广宁省和参观下龙湾；对胡志明市进行工作访问和参院该市一些历史遗迹。

萨克拉罗普卢此次访问越南是在两国传统友好关系呈现良好发展势头的情况下举行的。此次访问有助于巩固两国政治互信，深化两国在政治、外交、经