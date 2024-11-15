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巴西驻越大使马尔科·法拉尼：越南将为20国集团领导人会议作出重要贡献
马尔科·法拉尼大使表示，范明政第二次访问巴西具有两个重要意义。一是多年来两国在建立互信方面取得的显著进展，证实了深化双边关系在重要合作领域的积极前景；二是此访还体现越南对可持续发展、减贫和公平分配世界决策权等重要国际问题的承诺。
巴西政府对越南在处理这些问题上的坚定态度给予认可。因此，除了向范明政总理发出邀请外，巴西还邀请越南参加农业、科技、创新、全球治理改革等领域的研讨会。
马尔科·法拉尼大使相信越南将为20国集团领导人会议作出重要贡献，并提出有关经济和社会问题的措施。首先，越南是历史上恢复和重建的典范。越南多年来的经验有助于解决影响世界尤其是南方经济体的经济和社会发展的挑战和危机。
越南已成为亚洲增长最快的经济体之一，越南实现粮食自给自足，提高了人民收入水平，并积极努力实现能源转型。在国际舞台上，越南积极参与许多多边组织，坚定支持在国际法律框架原则基础上和平解决冲突。
至于越南与巴西关系取得的突出成就，马尔科·法拉尼大使指出，近年来，两国树立积极和谐对话，双边关系获得新动力，高层代表团互访频繁。双方签署了有关教育、农业和国防等领域的合作协议，并举行许多促进贸易投资合作以及民间交流的活动。
马尔科·法拉尼大使表示，巴西和越南具备实现双方合作丰富多样的条件，经济和政策稳定，人口日益增加，通货膨胀率低。双边贸易额已达71亿美元，预计到2030年将达到100亿美元。两国经济有很多相似之处，也具有高度互补性，有助于吸引多个领域的企业家，创造此领域更多机遇。（完）