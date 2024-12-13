巴西越南友好协会秘书长：越南人民军成为二十世纪世界的象征

1944年12月22日，越南人民军队的前身——越南解放军宣传队成立，是历史的必然，满足了越南革命的发展要求，成为了越南人民的民族解放革命斗争道路上的历史转折点。

上述是值此越南人民军建军80周年（1944.12.22 -2024.12.22）和全民国防日35周年（1989.12.22-2024.12.22）之际，巴西越南友好协会秘书长佩德罗·德·奥利维拉（Pedro De Oliveira）接受越通社记者的采访时所作出的评价。

佩德罗·德·奥利维拉强调，胡志明主席是越南人民军的缔造者。胡志明主席以战略眼光充分认识到，为了成功地开展革命事业，就必须组织武装力量。越南人民军成立初期只有34名战士，武器装备十分简陋，但在短时间内，这支年轻的军队快速集结，同全民一起成功进行了伟大的1945年八月革命。

佩德罗·德·奥利维拉也高度赞赏胡志明主席的全民国防思想。越南民族建国卫国的历史实践充分体现民族大团结集团不可战胜的力量，肯定了越南共产党关于以武装力量为核心的全民参与建国卫国事业的观点。

佩德罗·德·奥利维拉补充说，庆祝越南人民军建军80周年的活动是弘扬为国家的独立、安全和繁荣做出伟大贡献的越南战士的契机。越南人民军成为二十世纪世界的象征。越南人民军的坚强、勇气和贡献激励了世界各地武装部队。

如今，越南人民军不仅为建国卫国事业做出贡献，而且积极参与确保世界安全、和平和国际合作的使命，为加强越南在国际舞台上的存在和影响做出贡献。

佩德罗·德·奥利维拉强调，越南人民军将永远成为英勇战斗、坚韧不拔、为祖国独立自由牺牲精神传统的典范。（完）