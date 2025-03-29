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巴西总统：祝愿越南与巴西“合作无止境”

3月29日，在结束对越南的国事访问之前，巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦（Luiz Inácio Lula da Silva）举行新闻发布会，介绍访问成果。 卢拉总统在新闻发布会上表示，他第二次对越南的访问圆满结束，成果丰硕，为深化巴越战略伙伴关系做出贡献。 卢拉总统强调，我率领一个重要代表团再次访问越南。这体现了巴西对越南的高度重视和巴西人民对越南的深厚感情。

访问越南期间，卢拉总统会见了越南高层领导，呼吁越南共同努力促进实现两国的发展目标。巴西总统在高层会晤中多次强调两国“合作无止境”的信息。

卢拉总统对越南的经济增长速度表示印象深刻，希望2030年两国双边贸易额将达到200亿美元。

基于这一决心，此次访问期间，两国同意成立经济和农业发展指导委员会。卢拉总统还希望两国企业之间加强合作。

卢拉总统表示，巴西愿成为越南进入南方共同市场和拉丁美洲的桥梁，同时希望越南成为巴西进入东盟市场的桥梁和重要支点。他还强调了实现国内生产多元化以及与越南开展经验交流的愿望。

值此机会，越南宣布允许进口巴西牛肉。卢拉总统表示将投资牛肉加工厂，通过越南打入东盟市场。

卢拉总统强调，两国正在最大限度地促进贸易平衡，并进一步推动民航领域的合作。

此外，体育交流也是两国今后需要进一步推进的合作领域之一。访问期间，双方签署了有关促进足球领域合作的谅解备忘录。

巴西领导人希望两国加强在联合国等多边场合上的合作，支持多边主义。

卢拉总统诚挚邀请越南出席2025年在巴西举行的金砖国家峰会（BRICS）和联合国气候变化大会（COP30）。希望与越南在双边和多边层面开展环境、气候变化等领域的合作。（完）

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外交部副部长黎氏秋姮：比利时国王和王后对越南进行的国事访问具有特别意义

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应越南国家主席梁强的邀请，比利时国王菲利普·利奥波德·路易·马里（Philippe Leopold Louis Marie）及王后将于2025年3月31日至4月4日对越南进行国事访问。值此之际，越南外交部副部长黎氏秋姮已就此次访问和两国关系接受了媒体记者的采访。
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