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巴西总统：祝愿越南与巴西“合作无止境”
访问越南期间，卢拉总统会见了越南高层领导，呼吁越南共同努力促进实现两国的发展目标。巴西总统在高层会晤中多次强调两国“合作无止境”的信息。
卢拉总统对越南的经济增长速度表示印象深刻，希望2030年两国双边贸易额将达到200亿美元。
基于这一决心，此次访问期间，两国同意成立经济和农业发展指导委员会。卢拉总统还希望两国企业之间加强合作。
卢拉总统表示，巴西愿成为越南进入南方共同市场和拉丁美洲的桥梁，同时希望越南成为巴西进入东盟市场的桥梁和重要支点。他还强调了实现国内生产多元化以及与越南开展经验交流的愿望。
值此机会，越南宣布允许进口巴西牛肉。卢拉总统表示将投资牛肉加工厂，通过越南打入东盟市场。
卢拉总统强调，两国正在最大限度地促进贸易平衡，并进一步推动民航领域的合作。
此外，体育交流也是两国今后需要进一步推进的合作领域之一。访问期间，双方签署了有关促进足球领域合作的谅解备忘录。
巴西领导人希望两国加强在联合国等多边场合上的合作，支持多边主义。
卢拉总统诚挚邀请越南出席2025年在巴西举行的金砖国家峰会（BRICS）和联合国气候变化大会（COP30）。希望与越南在双边和多边层面开展环境、气候变化等领域的合作。（完）