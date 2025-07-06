巴西媒体密集报道越南总理范明政在里约热内卢开展的活动

据越通社驻南美记者报道，巴西政府官方网站《Planalto》报道称，在会谈中，范明政总理与卢拉总统对两国双边关系的良好发展以及自今年4月卢拉总统对越南进行国事访问以来取得的进展表示高兴。



《Intertelas国际关系杂志》报道范明政总理与卢拉总统举行的会谈。图自越通社

该报特别强调，双方欢迎首批巴西牛肉成功出口越南以及首批越南罗非鱼成功出口巴西的积极成果。范明政总理强调了来自巴西的投资，特别是在动物蛋白食品加工领域，对越南的重要意义。



范明政总理与卢拉总统一致认为，农业、国防、体育、矿产、生物燃料和环境等领域是两国富有潜力的合作方向。卢拉总统重申，作为南方共同市场（MERCOSUR）轮值主席国，巴西希望尽快启动与越南的自由贸易协定谈判。



据《Planalto》报道，双方均强调加强两国经济互联互通与互补的重要性，并承诺将迅速组织两国企业代表团，拓展双边贸易与投资合作机会。

巴西政府官方媒体《Planalto》报道范明政总理与卢拉总统举行的会谈。 图自越通社

在此次会谈中，双方签署了《关于在科技、创新与数字化转型领域合作的谅解备忘录》。



范明政总理祝愿巴西成功举办《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30），并确认越南将派代表出席该会议，预计将于今年11月在巴西帕拉州贝伦市举行。



同日，Diplomacia Business、Poder360、《Intertelas杂志》、Conexao To等多家媒体和新闻网站也密集报道了范明政总理与卢拉总统举行会谈的内容。（完）