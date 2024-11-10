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巴天族女性传统服饰

巴天族是越南一个少数民族之一，主要居住在河江、宣光两省。在宣光省，巴天族主要居住在林平县红光乡上明村和占化县灵富乡村。作为长期居住在高山上的一个民族，巴天族人仍保留着许多传统文化之美，特别是该民族女性独特的传统服饰。从服饰不仅看得出该族女性精巧的双手，而还展现出巴天族的自豪感。

在巴天族信仰生活中，火神是该族最神圣的神明。从该观念出发，巴天族女性将红色作为主色，认为它代表着火焰和光明。巴天族女性巧妙地将白色、黑色和黄色与红色结合起来，让服装更加和谐，在壮丽的自然景观中格外显眼。

巴天族女性服饰包括裙子、上衣、头巾和腰带等。巴天族女性的上衣是低领的连衣服，前面有两个片，搭配着绣有简单花纹的裙子，衣身中间用一块布做成的腰带系紧。在巴天族女性的服装上，常常手工绣有菱形、三角形等装饰图案。

除了上衣，巴天族女性还会佩戴胸衣，以增添端庄和优雅。胸衣呈正方形，绣有红色和黄色的花纹，夹杂着白色的条纹，使得服装更加绚丽。过去，胸衣是日常穿着的一部分。

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从小巴天族的女孩就受她的婆婆和母亲传授织布和刺绣的技艺，从而能制作在各节日和庆典穿着的传统服装。图自越通社

现年70多岁的林平县红光乡上明村村民洪氏常表示，从小巴天族的女孩就受她的婆婆和母亲传授织布和刺绣的技艺，从而能制作在各节日和庆典穿着的传统服装。过去，巴天族女性通常利用农闲时光来织造服装，因此制作一套服装往往需要整整一年才能完成。对于巴天族女性来说，色彩鲜艳的手工刺绣图案是评估女孩巧手和勤劳的重要标志。

几乎每位巴天族女性都知道织造衣服，因为在出嫁之前，母亲会传授她们织布的技巧和每个环节。她们必须亲手为自己织一套新衣服，以在婚礼当天穿。近年来，巴天族的传统服装使用越来越少，主要在节日、婚礼等特殊场合穿。

为了保护和传承这些传统服装，红光乡人民委员会举办了多个手工织布培训班，吸引了众多女性参与。除了传统服装外，巴天族女性还学习刺绣和织造多样化的布制品，以服务于旅游业，帮助提高收入，比如刺绣毯子、枕套、围巾、各种袋子和钱包等。

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为了保护和传承这些传统服装，红光乡人民委员会举办了多个手工织布培训班，吸引了众多女性参与。图自越通社

红光乡上明村村民辛氏冬表示，得益于织布培训班，许多姐妹已能熟练地织造，并能够完整地制作一套巴天族女性的传统服装。除了制作服装外，姐妹们还织围巾和其他一些产品，出售给前来旅游的游客，从而增加收入，提高家庭生活水平。

红光乡人民委员会主席扶持德林表示，除了被承认为国家非物质文化遗产的跳火节外，织布手艺也得到了当地居民的保护和传承。乡政府正集中力量加强宣传，鼓励居民恢复和保护民族文化价值，包括刺绣和织造少数民族传统服装，特别是巴天族的传统服装。保护和发扬民族文化特色不仅有助于提高居民的精神生活水平，激励他们积极发展经济、消除贫困，还能维护社会治安，为旅游发展创造条件，为地方带来新的发展机遇。（完）

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