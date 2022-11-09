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巴地头顿省：接收在海上遇险的300余名斯里兰卡公民靠岸

11月8日，巴地头顿省人民委员会紧急派遣工作组陪同斯里兰卡驻胡志明市总领事馆接收由日本籍货船HELIOS LEADER在越南海域成功救援遇险的300余名斯里兰卡人并送上岸，以方便货船尽快恢复航行。

截至当天20时30分许，由SAR 413号救援船运送的首批（155名斯里兰卡公民）已安全靠岸并办理相关手续，巴地头顿省职能机关已为他们安排好吃住工作。 

将首批斯里兰卡公民移交完后，SAR 413号救援船继续前往日本籍货船HELIOS LEADER停靠的地方运送剩下的150名斯里兰卡到岸边。 

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接收在海上遇险的300余名斯里兰卡公民靠岸。图自越通社

此前，据越通社报道，缅甸籍渔船LADY R3载有303名斯里兰卡公民（包括264名男性、19名女性和20名儿童）正在前往加拿大。11月6日18时许，当渔船驶至距离头顿角东南方向约258海里的海域时出现破损，漂泊在海上。渔船事故发生时天气为东北风5-6级，阵风7级。船上300多人的生命受到严重威胁。LADY R3号船发出求救信号。

航海搜救协调中心接到信息后，紧急采取专业措施，对遇险渔船进行扫描查找；确定有经过该区域的船舶以请求救援。从11月7日15时30分至17时30分，日本籍货船HELIOS LEADER（正从日本驶往新加坡）已靠近并将LADY R3号船上的全部的303名人员转移到船上，并运往头顿。

11月8日中午，HELIOS LEADER号船抵达头顿海域，将上述遇险人员移交给巴地头顿省职能机关。（完）

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