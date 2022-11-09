巴地头顿省：接收在海上遇险的300余名斯里兰卡公民靠岸

截至当天20时30分许，由SAR 413号救援船运送的首批（155名斯里兰卡公民）已安全靠岸并办理相关手续，巴地头顿省职能机关已为他们安排好吃住工作。



将首批斯里兰卡公民移交完后，SAR 413号救援船继续前往日本籍货船HELIOS LEADER停靠的地方运送剩下的150名斯里兰卡到岸边。

此前，据越通社报道，缅甸籍渔船LADY R3载有303名斯里兰卡公民（包括264名男性、19名女性和20名儿童）正在前往加拿大。11月6日18时许，当渔船驶至距离头顿角东南方向约258海里的海域时出现破损，漂泊在海上。渔船事故发生时天气为东北风5-6级，阵风7级。船上300多人的生命受到严重威胁。LADY R3号船发出求救信号。



航海搜救协调中心接到信息后，紧急采取专业措施，对遇险渔船进行扫描查找；确定有经过该区域的船舶以请求救援。从11月7日15时30分至17时30分，日本籍货船HELIOS LEADER（正从日本驶往新加坡）已靠近并将LADY R3号船上的全部的303名人员转移到船上，并运往头顿。



11月8日中午，HELIOS LEADER号船抵达头顿海域，将上述遇险人员移交给巴地头顿省职能机关。（完）