巴地头顿省引进外资领先全国

今年前几个月，巴地头顿省新注册外国直接投资（FDI）项目18个，投资总额15亿美元，比去年同期增长42倍。增资调整项目数量也同比增长1.3倍。凭借上述数字，巴地头顿省首次在引进外资方面领先全国。之所以取得这样的成果离不开当地政府的巨大努力。

作为越南唯一的专业工业园区，6年前，即2018年，根据越日两国政府达成的合作协议，在巴地头顿省富美镇福和乡设立了富美三专业工业园。迄今，富美三已吸引来自日本、韩国、中国和部分欧盟国家的44家重工业、化工、下游石化等领域的投资者，投资总额达30亿美元。

富美三工业园副总经理风间贤雄表示： “越南的交通系统日益完善，特别是巴地头顿省的边和-头顿高速公路已完工；槟沥(Bến Lức)-隆城(Long Thành)高速公路、福安大桥（将巴地头顿省与同奈省连接在一起）正接近竣工，预计将于 2025 年底投入运营。这些项目不仅有助于富美三与胡志明市连接，而且还可以更快、更方便地与九龙江平原地区、同奈省和平阳地区连接在一起”。

巴地头顿省确定为吸引外国直接投资，基础设施是关键，除了加快完善省内交通网络外，还推动省际、区域间交通互联互通。 2023年，巴地头顿省同时开工建设3大项目，包括边和-头顿高速公路、福安大桥以及改造和扩建头顿-平顺沿海公路（992号公路）。

富美镇人民委员会主席阮文谭表示：“为了服务盖梅（Cái Mép）-氏威(Thị Vải)港口群，我省正在实施连接992号公路并连接边和-头顿高速公路的991B号公路。省级正制定第四环路（胡志明市）的投资计划，以连接同奈省和边和-头顿高速公路。上述连接基础设施系统将成为投资者放心投资的条件之一”。

不仅拥有发达的交通基础设施系统和优越的地理位置，能够吸引外国投资者落户巴地头顿省的原因还有该省的良好投资环境以及当地政府与投资者的分享和陪伴。巴地头顿省还致力于提供干净、透明的生产用地，透明的信息、行政手续等，以方便投资者。

巴地头顿省2021-2030年阶段规划和2050年愿景于去年底公布后，该省制定了各项方案加以落实。迄今，巴地头顿省已列出公共投资、非预算投资清单，并引进工业、港口、物流、城市建设、旅游服务等领域的投资。

巴地头顿省计划投资局局长李玉玲说： “招商引资方面，巴地头顿省一向坚持选择性招商引资的方针，选择引进现代化、高科技、环保、非劳动密集型的大型项目。巴地头顿省一向关注改善投资营商环境，决心与国内外企业同行，确保投资者取得最佳效益”。

今年头几个月引进外资领先全国表明，该省在行政改革、改善投资环境、加快互联互通交通基础设施项目建设等方面的各项措施已经取得成效。这一积极成果为该省今后成为东南部地区重要发展动力之一、和全国海洋经济中心奠定了基础。（来源：《越南之声新闻网》）