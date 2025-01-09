巴地头顿省向中国驻胡志明市总领事馆移交5名海上遇险中国船员

巴地头顿省边防部队副指挥长兼参谋长陈玉曾大校表示，从8005号海警船接受5名船员后，该单位为遇险船员安排食宿和医疗救治；同时，积极配合有关力量按规定履行法律程序。

此前，2024年12月30日6时，以黎健华先生为团长的中国籍CM 46799A号渔船在海上作业时沉没，穿上5名船员全部离船，并靠着救生筏在海上漂流。同一天8时，由武友性先生为团长的BT 93992 TS号渔船发现海上漂流的5名船员并将其救起。随后，BT 93992 TS号渔船船长联系大陆请求紧急援助。

接到消息后，越南海警第三区司令部派出8005号海警船接近BT 93992 TS号渔船。2024年12月30日下午6时15分，CM 46799A号船上5名船员全部被安全送上8005号海警船，随后送上岸并按规定移交给边防部队。

第CM 46799A渔船船长黎健华感慨说：“非常感谢越南渔船、渔民和有关部门的救援，感谢越南海警及时帮助将我们送上岸，感谢越南边防部队的照顾以及周到地安排食宿和医疗救治”。

巴地头顿省外事厅领事与国际合作处处长陈氏红玉表示，在巴地头顿边防部队海上第二中队停留和接受治疗期间，有关部门主动联系中国驻胡志明市总领馆，为船员办理返乡手续。截至目前，有关部门已基本完成5名中方船员的救援任务和出境回国手续。

中国驻胡志明市副总领事馆徐州表示，中国籍CM 46799A渔船在巴地头顿省附近海域沉没。危机时刻，越南渔船和渔民及时成功营救5名遇险中国渔民。此后，越南有关部门积极提供支持，安排住宿、提供医疗救治、基本生活用品等。（完）