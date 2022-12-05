巴地头顿省努力为配套产业排忧解难

巴地头顿省工业经济快速发展，但辅助产业发展仍较缓慢。为解决这一问题，巴地头顿省努力把握企业需求，同有关单位配合，及时化解辅助产业发展的瓶颈。

为实施政府关于促进辅助产业发展的第115号决议（115/NQ-CP），近年来巴地头顿省努力加大招商引资力度，吸引能够参与全球供应链的优质企业。<

从事电视屏幕主板电路板生产的Novas EZ 公司于2021年4月成立，但目前已成为三星集团的战略合作伙伴之一。

像Novas EZ能够参与供应链的公司数量并不多。据巴地头顿工贸厅的一份报告，目前该省从事电子元器件、船舶修造、机械零部件、化工等行业的配套产业的企业有近80家。加工制造业占全省工业生产的比重达近88%，（不涵石油和天然气）。到2021年底，辅助产业占全省工业生产的比重约50%，相当于150万亿越盾（约合62.5亿美元）。

越南工贸部副部长杜胜海表示，巴地头顿省工业经济发展迅速，但配套产业发展依然缓慢，且大幅依赖外资企业。配套产业企业中，有80%以上的是外资企业。

从事辅助产业的国内企业大部分规模较小，资金实力和技术能力未能达到合作伙伴的要求。此外，企业之间的联系仍较薄弱，而这一联系主要发生在外资企业之间。国内企业参与制造业价值链的进程才刚刚开始。

杜胜海副部长强调，今后巴地头顿省必须减少这种依赖，同时制定配套产业扶持计划。

巴地头顿省工贸厅厅长阮文同表示，为落实政府第115号决议，该省制定了助力辅助产业发展的系列计划方案，如印发《关于招商引重点工业产业清单》的决定，支持工业机械设备、高技术产业、配套产业发展。

阮文同指出，未来5年，巴地头顿省力争成为工业与环保融合发展的示范省，推动辅助产业深入发展，特别是着力发展优质配套产业。为实现这一目标，巴地头顿省将优先选择现代、环保、非劳动密集型的大型工业项目。（完）