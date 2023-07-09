巴地头顿省委书记范曰青表示，省总体规划编制审批工作严格和依法执行。《规划》内容紧跟政府总理规划任务，汇总和充分吸取国家审定委员会、各部委行业、各地方、专家、科研人员、知识分子和各层人民群众的意见；继承、发展和深化历届省党委代表大会的观点、主张和战略定位。同时，《规划》研究、更新和遵守国家和东南部地区的发展方向。

省委书记范曰青建议省人民委员会党组干事会汇总和充分吸取会议上发表的意见，补充和完善省《规划》档案，并呈递省人民议会审议通过，其后在2023年6月10日前完成档案并呈递政府总理。省人民委员会党组干事会监督、关注、密切配合中央各部委行业呈递政府总理批准《规划》。《规划》获批后，省人民委员会党组干事会立即召开会议，要求各机构、单位和地方组织实施，确保《2021-2030年阶段巴地头顿省总体规划和2050年愿景》得到及时且快速部署。

与会代表在会议上建言献策时建议，《规划》 应明确到2050年的发展目标，其中包括每个行业和领域的具体发展方向；集中资源形成城市块区、城市服务产业综合体； 教育培训领域的规模等。

巴地头顿省人民委员会副主席阮功荣先生表示，该省发展目标是落实“突破—活跃—创新—可持续”的发展方针；建设省全面发展，成为东南部地区乃至全国的重要发展动力。到2030年，巴地头顿省将成为具有多中心城市结构、多元联运交通基础设施结构的中央直辖省。到2050年，巴地头顿力争成为国家海洋经济中心、东南亚地区海洋服务中心、国际级优质旅游中心，同时也是东南亚地区的工业中心等。（完）