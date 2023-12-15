巴地头顿全力发挥资源优势推动旅游业高质量发展

除了独特的历史遗迹、文化和节日外，该省还拥有约300公里的海岸线，其中约156公里可用作海滩。该省具有营山、明旦山；有丰富动植物的平株-福宝原始林和天然热矿泉。昆岛共有16个大小岛屿，拥有自然生态系统、旅游发展因素，尤其是高质量旅游。

据信息学和应用经济研究所科学委员会成员史玉姜博士，巴地头顿省具有发展旅游的优势，特别是高档旅游。目前，头顿沿海城市也正成为国内外年轻家庭的目的地。这里的高档旅游地产项目吸引许多投资者。

巴地头顿省具有广阔平缓的沙滩、清澈碧绿的海水，是理想的度假区。本报记者 功达 摄 位于巴地头顿省后川海滩的后川Meliá 海滩度假区。 在海滩燃起篝火。图/资料 原始美的昆岛景致。本报记者 黎明 摄

从管理的角度来看，巴地头顿省旅游厅总理郑杭指出，将旅游业确定为促进本地经济社会发展的支柱之一，该省委发布了关于旅游业高质量发展的议决，以面向现代化差异化方向发展旅游基础设施、提高旅游产品和服务质量为目标，确保安全、文明和亲切的旅游环境。该省吸引了许多旅游投资商建设达到五星级国际标准的餐厅和酒店系统，如后川The Grand赌场度假区、后川Sanctuary、昆岛Sixsenses、头顿Marina Bay等。

如今，为了提高旅游产品质量和多元化，该省注重提出解决方案，主动呼吁有能力、经验的投资者在富美镇营山旅游区、川木县野生动物园、前滩、美迎风区、昆岛国家旅游区等展开各项大型旅游项目。

文/黄雪 图/黎明 功达 资料 译/何芳